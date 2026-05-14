Ducharse con agua muy caliente: riesgos y consecuencias

La práctica de ducharse con agua muy caliente puede tener consecuencias invisibles para la piel y la salud en general. La experta dermatóloga Montserrat Salleras aconseja evitar este hábito debido a que elimina los aceites naturales de la piel y daña la barrera cutánea, que protege la piel de la deshidratación y de agentes externos.

Es muy habitual, sobre todo en los días de frío, que algunas personas se den una ducha con agua muy caliente y durante un tiempo prolongado, pero esta es una práctica desaconsejable debido a que esa sensación de relajación bajo el agua muy caliente puede tener un costo invisible para la piel y para la salud a nivel general.

Ducharse con agua muy caliente elimina los aceites naturales de la piel de forma más rápida e intensa. Estos lípidos son fundamentales para mantener la piel flexible y protegida, por lo que su pérdida repetida provoca sequedad, descamación, y sensación de tirantez, además de aumentar la sensibilidad cutánea. El agua muy caliente daña la barrera cutánea, formada por células y por lípidos que protegen la piel de la deshidratación y de agentes externos.

El calor excesivo disuelve y arrastra esos lípidos, haciendo que la piel pierda su capacidad de retener agua y quede más expuesta a la irritación y la inflamación. Algunas personas sienten picor o ven la piel enrojecida al ducharse con agua muy caliente porque el calor provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y estimula las terminaciones nerviosas de la piel.

Además, en algunas personas se libera histamina, una sustancia relacionada con la inflamación, lo que intensifica la sensación de picor, especialmente en pieles sensibles. El agua muy caliente afecta al cuero cabelludo, al eliminar el sebo natural que lo protegía. Esto puede provocar sequedad, picor, y descamación.

Además, el cabello puede volverse más seco, frágil y propenso a la rotura. La dermatóloga insiste en que el agua muy caliente tiene impacto en la circulación porque provoca vasodilatación, lo que puede generar una sensación inicial de relajación, pero también puede causar bajadas de tensión y mareos al salir de la ducha, especialmente si la exposición al calor es prolongada.

Además, la vasodilatación induce picor tanto por un mecanismo de compresión de los nervios como por la liberación de histamina que induce. Una ducha demasiado caliente puede empeorar afecciones como la dermatitis o el eczema, ya que el calor daña la barrera cutánea, aumenta la inflamación y potencia el picor; lo que puede desencadenar brotes o hacer que los síntomas sean más intensos y duraderos.

Ejemplos de esto serían las personas con dermatitis atópica, psoriasis, ictiosis o aquellos que reciben tratamientos farmacológicos que irritan la barrera cutánea. Las personas con piel seca o sensible tienen un mayor riesgo de sufrir daño al ducharse con agua muy caliente, ya que su barrera cutánea ya estaba dañada, es más frágil y pierde agua con mayor facilidad, por lo que el calor puede provocar más irritación, más enrojecimiento, más sequedad, y aún más picor.

La temperatura más recomendable para ducharse sin dañar la piel se sitúa entre los 32 y 38 grados centígrados, es decir, lo más similar posible a nuestra temperatura habitual, que oscila entre 35 y 37 grados. A partir de los 40 grados, el riesgo de sequedad y de irritación de la piel aumenta notablemente. Para evitar la deshidratación de la piel, lo más recomendable es que la ducha dure entre cinco y diez minutos.

Las duchas largas, especialmente con agua caliente, aumentan la pérdida de agua y de lípidos, por lo que se aconseja optar por duchas cortas con agua templada. Después de la ducha, se aconseja aplicar una crema hidratante durante los primeros tres minutos tras pasar por el agua, porque en ese periodo los poros cutáneos están más dilatados y los emolientes penetran más





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