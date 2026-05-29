Dron ruso impacta edificio en Rumania, dejando dos heridos y generando condena internacional

Un dron ruso cayó sobre un edificio residencial en Rumania, miembro de la OTAN, hiriendo a dos personas. La UE y la OTAN condenan el incidente, mientras el presidente rumano lo califica como el más grave desde el inicio de la guerra. Las autoridades señalan limitaciones en la defensa aérea.

Un dron ruso cayó sobre un edificio de departamentos en Rumania , país miembro de la OTAN , dejando dos heridos este viernes. El incidente ocurrió durante un ataque ruso contra la infraestructura civil ucraniana, y el proyectil impactó en una zona residencial de la ciudad de Băilești, cerca de la frontera con Ucrania.

Las autoridades rumanas confirmaron que no hubo víctimas mortales y que el incendio provocado por el impacto fue rápidamente extinguido por los servicios de emergencia. Este hecho representa la primera vez que un dron ruso causa daños en territorio de la OTAN desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. El presidente rumano, Nicusor Dan, calificó el suceso como "el más grave" que ha afectado al país desde que comenzó el conflicto bélico.

En una declaración oficial, Dan expresó su solidaridad con los heridos y condenó enérgicamente la acción rusa. La Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, señaló que "la guerra de agresión de Rusia ha cruzado una línea roja" al atacar a un país miembro de la OTAN. Por su parte, la Alianza Atlántica emitió un comunicado condenando "el comportamiento temerario de Rusia" y reafirmando su compromiso con la defensa colectiva de sus miembros.

Rumania activó los mecanismos de consulta del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite a los aliados reunirse para discutir amenazas a su seguridad. El incidente también puso de relieve las limitaciones operativas de las fuerzas de defensa aérea rumanas. Según explicó el general de brigada Gheorghe Maxim en una rueda de prensa, el tiempo de reacción fue insuficiente para identificar y neutralizar la amenaza.

"El tiempo disponible para identificar, evaluar y clasificar la amenaza aérea fue muy corto", afirmó Maxim, quien detalló que el ejército disponía de apenas unos minutos para tomar una decisión antes de que el dron cruzara el espacio aéreo rumano. Además, existen restricciones legales que impiden a Rumania derribar proyectiles que pudieran desviarse hacia territorio ucraniano, lo que complica aún más la respuesta.

El gobierno rumano está evaluando medidas para fortalecer la vigilancia aérea y coordinar con la OTAN una estrategia más efectiva ante futuras incursiones. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, mientras aumentan las tensiones entre Rusia y la Alianza Atlántica





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