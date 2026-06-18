Dron no autorizado interrumpe entrenamiento de Corea del Sur en Guadalajara durante el Mundial 2026

Un dron que sobrevolaba la práctica de la selección surcoreana en Guadalajara fue derribado por las autoridades durante la Copa del Mundo 2026, generando alertas sobre la seguridad de la información táctica. El incidente ocurrió mientras el equipo se preparaba para sus próximos partidos y la FIFA ya fue notificada.

El entrenamiento de la selección surcoreana en Guadalajara , México, se vio interrumpido por la presencia de un dron no autorizado que sobrevolaba la sesión de preparación.

El incidente ocurrió mientras el equipo dirigido por Hong Myung-bo realizaba trabajos de precalentamiento, pensando en sus próximos compromisos mundialistas. Las autoridades detectaron rápidamente el aparato y procedieron a neutralizarlo, aunque no lograron recuperarlo. La FIFA fue informada de lo sucedido y el episodio generó preocupación por la posible intención de obtener información táctica y estratégica. Este hecho trascendió internacionalmente en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Corea del Sur, que debutó en el torneo con una victoria sobre República Checa, igualó momentáneamente los 3 puntos del líder del Grupo A, México, y ahora se prepara para enfrentar justamente a los mexicanos antes de cerrar su fase de grupos ante Sudáfrica. A pesar del incidente, el cuerpo técnico busca dejar atrás el episodio y concentrarse en sus objetivos deportivos





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