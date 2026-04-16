Driussi rescata a River ante Carabobo en una victoria que ilumina la preocupación

Sebastián Driussi anotó el único gol que permitió a River Plate vencer por 1 a 0 a Carabobo de Venezuela en un partido de Copa Sudamericana. El triunfo, si bien importante para la clasificación, dejó a la luz las falencias del equipo y las preocupaciones por las lesiones de jugadores clave de cara al superclásico contra Boca Juniors.

En una noche donde la oscuridad parecía extenderse sobre el Monumental, River Plate logró una victoria agónica por 1 a 0 ante Carabobo de Venezuela, en un partido que evidenció las dificultades del equipo y la importancia de individualidades para destrabar encuentros complicados. Sebastián Driussi , nuevamente, se erigió como la figura clave al anotar el único gol del encuentro con un preciso derechazo, sacando a su equipo de un estado de confusión y apatía que dominó gran parte del cotejo.

El triunfo, aunque crucial para la clasificación en la Copa Sudamericana, dejó más interrogantes que certezas de cara al futuro inmediato, especialmente con el inminente superclásico ante Boca Juniors. La estrategia de Eduardo Coudet, marcada por una rotación significativa en la alineación inicial pensando en resguardar jugadores para el duelo contra Boca, no rindió los frutos esperados. La combinación de futbolistas que no habían tenido mucho rodaje juntos generó imprecisiones y falta de coordinación, sumado al mal estado del campo de juego, afectado por eventos recientes. Los pases carecían de precisión, los controles de pelota se volvían largos y el equipo se mostraba estático, evidenciando una desconexión colectiva. Carabobo, por su parte, aprovechó la intensidad y la presión para generar errores en el conjunto millonario, adelantando sus líneas y mostrando una actitud combativa que desdibujó al local. Las preocupaciones se multiplicaron a lo largo del encuentro. La lesión de Fausto Vera, uno de los pocos titulares mantenidos en el once inicial, encendió las alarmas respecto a su disponibilidad para el superclásico. Aunque el cuerpo médico indicó que no era grave, la sustitución generó incertidumbre. Posteriormente, la salida de Juanfer Quintero por molestias musculares añadió un nuevo elemento de preocupación, dejando en claro que el equipo de Coudet no solo lidia con el rendimiento colectivo, sino también con un creciente número de bajas físicas. El primer tiempo culminó con silbidos de una afición decepcionada, evidenciando el descontento con el juego desplegado. La entrada de jugadores clave como Galván y el propio Driussi en el complemento pareció revitalizar al equipo, pero la victoria se forjó más por determinación individual que por un funcionamiento aceitado, dejando la sensación de que River aún necesita encontrar su mejor versión





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