Dramas Gratis combina música, teatro y arte visual en Maquinal. El Afectariado Combativo celebra su novena edición el 23 de noviembre de 2026 con una experiencia única.

El colectivo Afectariado Combativo presenta la novena edición de su evento cultural más emblemático, Dramas Gratis, programado para el lunes 23 de noviembre de 2026 en el espacio Maquinal. Esta propuesta artística reinterpreta el género del concierto mediante una fusión de boleros punk, tangazos con cumbia y zambas cargadas de sexualidad, desafiando las convenciones tradicionales del espectáculo musical en Buenos Aires.

Definición del Evento y Estructura Performática

Dramas Gratis se define como un concierto conjuro que trasciende la mera ejecución musical para convertirse en una experiencia colectiva donde escenario y platea se fusionan. La actividad reúne a una banda en vivo y a aproximadamente sesenta artistas de la escena cuir alternativa, quienes interpretan tanto clásicos como rarezas de la música hispanoamericana. La producción incluye elementos de teatro, artes visuales y cine, creando una puesta en escena que abarca desde la tarde hasta la noche.

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Chuky Paladino, integrante del equipo de dirección, describe el proyecto como una trama de fantasías compartidas sostenida por amigas, donde el deseo funciona como el eje temático organizativo. La dinámica del evento invita a la participación activa del público, quien corea las canciones y baila, transformando la asistencia individual en un cuerpo colectivo que experimenta catarsis mediante el humor, el drama y la emoción simultánea.

Orígenes del Colectivo y Perspectivas de los Organizadores

La iniciativa surgió en 2022 cuando un grupo de artistas y activistas buscaba alternativas al modelo de amor romántico heterosexual y neoliberal. Jan Valente, miembro de los equipos de dirección y dirección musical, explica que el objetivo es transformar canciones de amor tradicionales, a menudo percibidas como tóxicas, mediante exageración y reinterpretación para intervenir en los afectos del público.

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El proceso creativo selecciona las canciones basándose en una intuición conjunta entre los cuerpos performers y las letras, creando un mapa insurrecto de la escena artística local. Tomo Cabrera, quien participa actualmente en la producción y el diseño, enfatiza que la experiencia no puede reducirse a palabras, sino que requiere la presencia física para comprender cómo los cuerpos y las presentaciones interactúan con la multitud.

Impacto Cultural y Próximos Pasos

En su edición de 2026, el evento responde al desánimo generalizado y la deserotización de la vida contemporánea, ofreciendo una vía de catarsis colectiva a través del punk y el canto compartido. La novena entrega busca romper el estado anímico de frustración e incertidumbre que rodea el entorno inmediato, utilizando la música popular transformada como herramienta de conexión social.

La actividad no solo cumple una función estética, sino que también fomenta nuevas alianzas y colaboraciones entre artistas que habitualmente operan en espacios separados. Al consolidar estas redes, Dramas Gratis establece un precedente de resistencia cultural que perdura más allá de las horas de espectáculo, marcando un hito importante en la programación cultural porteña para el cierre del año 2026.