Dramático Derrumbe en Belgrano: Dos Obreros Atrapados Bajo Tierra

Un colapso en una excavación cerca del estadio de River Plate dejó a dos trabajadores de la construcción atrapados. Un operativo de rescate masivo está en curso.

Un colapso catastrófico sacudió el barrio de Belgrano , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la tarde del sábado, a una distancia peligrosamente cercana al emblemático estadio de River Plate .

Una excavación profunda, realizada en el marco de una obra de construcción, experimentó un fallo estructural repentino, provocando el derrumbe de una porción significativa de tierra y dejando a dos trabajadores de la construcción atrapados bajo los escombros. Este incidente desencadenó un operativo de rescate masivo y urgente, movilizando a diversas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en una carrera contra el tiempo para salvar las vidas de los obreros.

La situación se presenta como extremadamente delicada, dada la profundidad y el volumen de tierra que sepulta a los trabajadores, complicando las labores de excavación y aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos. Las autoridades competentes han establecido un perímetro de seguridad alrededor del área afectada, restringiendo el acceso para garantizar la integridad de los equipos de rescate y evitar posibles accidentes.

La magnitud del derrumbe ha generado una gran conmoción entre los vecinos del barrio, quienes se acercaron al lugar para observar el operativo con preocupación y esperanza. Según los informes proporcionados por las autoridades presentes en el sitio, ambos trabajadores atrapados se encuentran conscientes y comunicativos, lo que representa un factor crucial para mantener el optimismo en medio de la difícil situación.

Sin embargo, su condición física es precaria, ya que se encuentran enterrados desde los hombros hacia abajo en una zanja de excavación de dimensiones considerables: aproximadamente seis metros de ancho y tres metros de profundidad. Esta situación dificulta enormemente su movilidad y aumenta el riesgo de lesiones adicionales debido a la presión de la tierra y la falta de espacio.

Afortunadamente, un tercer trabajador de la obra logró escapar de la tierra por sus propios medios inmediatamente después del derrumbe, aunque resultó herido en el proceso. Alberto Crescenti, director del organismo de seguridad porteño, confirmó que este trabajador herido fue trasladado de urgencia en un helicóptero del SAME aéreo al Hospital Pirovano, donde está recibiendo atención médica especializada.

En el lugar del incidente, al menos seis ambulancias y numerosos equipos de rescate continúan trabajando incansablemente para estabilizar el terreno, asegurar la zona y extraer a los dos trabajadores atrapados. Se están utilizando maquinaria pesada y herramientas especializadas para remover la tierra de manera segura y eficiente, minimizando el riesgo de causar más daño a los obreros. La coordinación entre los diferentes equipos de rescate es fundamental para garantizar el éxito del operativo.

El despliegue masivo de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia ha provocado un caos en el tránsito en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, ocurrido alrededor de las 17:00 horas, obligó a las autoridades a cerrar parcialmente la circulación vehicular en las calles aledañas al estadio de River Plate, generando demoras significativas y congestión en la avenida Lugones y otras vías de acceso.

Se recomienda encarecidamente a los conductores evitar transitar por las inmediaciones del estadio y buscar rutas alternativas hasta que se normalice la situación. La Policía de la Ciudad está desviando el tráfico y brindando asistencia a los automovilistas afectados.

Además del impacto en el tránsito, el derrumbe ha generado preocupación entre los vecinos del barrio, quienes temen por la seguridad de sus viviendas y la estabilidad del terreno. Las autoridades están evaluando la situación para determinar si es necesario realizar evacuaciones preventivas en las zonas más cercanas al derrumbe. Se ha iniciado una investigación para determinar las causas del colapso y establecer responsabilidades.

Se investigan posibles fallas en la planificación de la obra, la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento de las normas de seguridad. La prioridad en este momento es rescatar a los trabajadores atrapados y garantizar la seguridad de la comunidad. El operativo de rescate continuará durante toda la noche y se espera que se prolongue hasta que se logre extraer a los dos obreros de la tierra.

La esperanza de un rescate exitoso se mantiene alta, gracias a la valentía y la dedicación de los equipos de rescate y a la resistencia de los trabajadores atrapados





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