Dos pasajeros detenidos en un vuelo de Copa Airlines en Rosario

Un vuelo internacional de Copa Airlines que aterrizó en Rosario, Argentina, durante la madrugada, buscó un operativo policial después de que dos pasajeros fueran detenidos por presuntamente mantener relaciones sexuales a lo largo del vuelo. El incidente ocurrió en una aeronave durante el trayecto de clase ejecutiva desde Panamá al aire libre en Rosario.

Un vuelo internacional que arribó este sábado a Rosario terminó en medio de un insólito operativo policial. Dos pasajeros fueron detenidos luego de ser denunciados por presuntamente mantener relaciones sexuales dentro del avión mientras viajaban en clase ejecutiva.

El episodio ocurrió en una aeronave de Copa Airlines que había partido desde Panamá y aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional Rosario, ubicado en Fisherton. Tras la llegada, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ingresaron para llevar adelante un procedimiento solicitado por la tripulación.

Según informaron medios locales, el personal de a bordo advirtió una situación de contenido sexual entre un hombre de 54 años y una mujer de 59, identificados como Mauricio C. y Sandra O. respectivamente, que viajaban en el sector premium. Después de la denuncia, ambos fueron trasladados a la Comisaría 12ª en el contexto de una causa por exhibiciones oscenas.

Asimismo, se reveló que las personas detenidas, un arquitecto y una comerciante, no eran pareja, y que ambos viven en el centro de Rosario, de acuerdo a lo informado por La Capital. La intervención sorprendió al resto de los pasajeros, que debieron permanecer varios minutos dentro de la aeronave mientras se desarrollaban las actuaciones. Algunos manifestaron su malestar por la demora y porque incluso hubo personas retenidas preventivamente por estar sentadas cerca de la pareja denunciada.

De acuerdo con las primeras versiones, la situación fue advertida inicialmente por una pasajera que viajaba junto a su nieta. Luego, una azafata habría informado lo ocurrido al comandante del vuelo, que realizó la denuncia apenas llegaron al país.

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