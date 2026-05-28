La selección argentina parece tener listos a dos jugadores que podrían estar en la nómina del Mundial 2026. A pocas horas de que se revele la nómina oficial, dos futbolistas han ganado mucho terreno y parecen tener un lugar asegurado.

Dos jugadores argentinos parecen tener un lugar asegurado en la nómina del Mundial 2026 . A pocas horas de que se revele la nómina oficial , dos futbolistas han ganado mucho terreno y parecen tener un lugar asegurado.

La clave del enigma radica en el césped de Ezeiza, donde tanto un jugador experimentado como un joven lateral están trabajando activamente bajo la mirada del cuerpo técnico. Ambos futbolistas han ganado un terreno valiosísimo en las últimas horas y todo parece indicar que han logrado sacar el boleto definitivo para subirse al avión rumbo al sueño mundialista





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