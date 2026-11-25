Fiscalía imputa a dos hombres en la cárcel de Bouwer por estafar y extorsionar a clientes que contrataron servicios de reparación en redes sociales.

La Unidad Judicial de Delitos Económicos confirmó la detención de dos hombres en la cárcel de Bouwer, imputados por estafas reiteradas y extorsión agravada. La autoridad judicial señala que estos delincentes utilizaban plataformas digitales para ofrecer servicios de arreglos del hogar y luego extorsionaban a sus víctimas.

Modus Operandi De Estafas Reiteradas

El modus operandi consiste en publicitar trabajos de plomería, electricidad, carpintería y reparación de artefactos electrónicos a través de redes sociales. Los sospechosos cerraban acuerdos con personas que buscaban recomendaciones online y se presentaban en los domicilios de los clientes.

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Una vez en el lugar, ejecutaban labores distintas a las pactadas o exigían precios superiores a los acordados inicialmente. Tras completar el supuesto servicio, las víctimas recibían llamadas telefónicas extorsivas solicitando dinero adicional, amparadas en supuestos accidentes laborales o trabajos extras no previstos.

La intimidación incluía el envío de fotografías de armas de fuego por parte de los delincuentes o de sus cómplices. En uno de los casos documentados, el principal sospechoso exigió 180 mil pesos adicionales alegando un accidente en un dedo de la mano que nunca existió.

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Responsables Detenidos En La Cárcel De Bouwer

La fiscal María Florencia Espósito de la Fiscalía 2, Turno 5, dispuso la detención del principal sospechoso, un hombre de 31 años, por los delitos de estafas reiteradas y extorsión agravada. Esta figura delictiva conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

Se mantiene detenido también a su cómplice, un hombre de 25 años, quien colaboraba activamente en las operaciones de extorsión hacia los clientes vulnerables. Ambos individuos están internados actualmente en la cárcel de Bouwer a la espera de los siguientes pasos procesales.

El ayudante de fiscal Bazán reveló que la Unidad Judicial de Delitos Económicos concentró seis denuncias contra el principal imputado. Se determinó que existían casos previos en otras unidades judiciales, lo que permitió unificar las investigaciones y consolidar el perfil delictivo.

Impacto En Las Víctimas Y Recomendaciones Oficiales

Las víctimas relataron que los supuestos trabajadores no cumplían con las labores contratadas o entregaban trabajos parciales. El desgaste emocional llevó a varios afectados a realizar denuncias penales tras sufrir amenazas directas contra sus vidas y patrimonio.

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La autoridad judicial recomienda encarecidamente a la ciudadanía que no se guíe únicamente por lo que se difunde en las redes sociales. Se insta a verificar los datos de identidad de las personas y a investigar las referencias antes de contratar servicios.

Se sugiere recurrir a personas conocidas y de confianza que tengan experiencia previa con los prestadores de servicios. Esta precaución reduce significativamente el riesgo de caer en estafas organizadas que buscan aprovechar la necesidad de arreglos domésticos.

Canal De Denuncia En La Unidad Judicial De Delitos Económicos

Las personas que hayan sufrido o sufrido este tipo de estafas pueden comunicarse con la Unidad Judicial de Delitos Económicos a través del teléfono 0351 4332640, extensiones 34481 y 34482. Este canal permite reportar nuevos casos o complementar información relevante.

También es posible concurrir personalmente a la sede ubicada en la avenida Colón 1.250, primer piso de la Central de Policía. La fiscalía destaca que no se descarta la existencia de más víctimas, por lo que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer todos los hechos.