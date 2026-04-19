Dos colectivos involucrados en fuertes choques en Buenos Aires dejan varios heridos

Un colectivo de la línea 70 y un auto chocaron en Retiro, resultando en cinco heridos. Semanas atrás, otro siniestro similar entre un colectivo y un patrullero en San Juan y Sáenz Peña dejó ocho heridos, poniendo de relieve problemas de seguridad vial.

Un grave siniestro vial conmocionó el barrio de Retiro en Buenos Aires este domingo, cuando un colectivo de la emblemática línea 70 y un automóvil particular colisionaron violentamente en la concurrida intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe. El impacto, de considerable magnitud, requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Según informaciones proporcionadas por el SAME a LA NACION, un total de cinco personas, compuestas por dos hombres y tres mujeres, necesitaron asistencia médica en el lugar del accidente. La gravedad de las lesiones varió entre los afectados, pero dos de ellos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rivadavia para recibir atención especializada. Uno de los heridos es un hombre de 70 años que presentaba politraumatismos, mientras que la otra persona derivada al centro médico fue una joven de 22 años. La zona del siniestro se convirtió en un escenario de intensa labor para las fuerzas de seguridad y de control de tránsito. Personal de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito se desplegaron rápidamente para asegurar el área, gestionar la circulación y recabar información sobre las causas del incidente. Como consecuencia directa de la colisión, el flujo vehicular en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe se vio severamente interrumpido, generando demoras significativas y obligando a los conductores a buscar rutas alternativas. Este incidente pone de manifiesto una vez más la fragilidad de la seguridad vial en arterias de alto tránsito y la necesidad de mantener una vigilancia constante y medidas preventivas efectivas para evitar este tipo de tragedias que afectan a la ciudadanía. La rápida respuesta del SAME y la actuación de las fuerzas de seguridad fueron cruciales para minimizar las consecuencias y brindar la atención necesaria a los heridos en un momento de alta tensión. Este lamentable suceso evoca otro accidente de características similares ocurrido semanas atrás, que también involucró a un colectivo y un vehículo de la Policía de la Ciudad. En aquella ocasión, el choque tuvo lugar en la intersección de la avenida San Juan y Sáenz Peña, y como resultado del impacto, ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración, algunas de las cuales requirieron hospitalización. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del suceso, revelando que el móvil policial, que se desplazaba desde la avenida San Juan en dirección a Paseo Colón, cruzó el semáforo en rojo. El colectivo implicado era de la Línea 168 y transportaba al conductor junto a cuatro pasajeros. Procedía de la zona de Constitución y, tras pasar por debajo de la autopista 25 de Mayo y cruzar la avenida Sáenz Peña, se produjo la colisión con el patrullero. El impacto fue de tal fuerza que el vehículo policial salió despedido, realizó un giro en el aire y terminó incrustado en la parte trasera de una pizzería ubicada en la esquina. Antes de este violento encuentro con el colectivo, el patrullero había colisionado con un Citroën C3 que se encontraba estacionado en la vía pública, provocando además la caída de mampostería de la edificación colindante. El colectivo, por su parte, tras el impacto principal, chocó contra un árbol que se encontraba en la vereda y parte de la vidriera del local comercial, quedando detenido al lado del patrullero. De las ocho personas heridas, tres fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia, mientras que otras cuatro necesitaron ser trasladadas a los hospitales Ramos Mejía y Penna para recibir atención médica. La emergencia movilizó a cinco unidades del servicio de salud, quienes trabajaron coordinadamente para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Ambos incidentes, aunque ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad y con vehículos distintos, subrayan la importancia de respetar las normativas de tránsito, especialmente en cruces de alta circulación y en la conducción de vehículos de emergencia, donde la prudencia y la observancia de las señales son primordiales para salvaguardar la vida y la integridad de las personas. La repetición de estos accidentes viales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, involucrando tanto a transporte público como a vehículos policiales, genera una profunda preocupación en la opinión pública y exige una reflexión seria sobre las causas subyacentes. Es fundamental analizar no solo las acciones individuales de los conductores implicados, sino también los factores sistémicos que pueden contribuir a estos siniestros. La velocidad excesiva, la distracción al volante, el incumplimiento de las señales de tránsito y, en el caso de los vehículos de emergencia, la gestión de la prioridad de paso son elementos clave a considerar. La cultura de la seguridad vial debe ser reforzada continuamente a través de campañas de concienciación y educación vial para todos los ciudadanos. Además, es imperativo que las autoridades revisen y, si es necesario, refuercen los controles de tránsito y las medidas de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas. La implementación de tecnología de monitoreo más avanzada, como sistemas de cámaras de alta resolución y sensores de velocidad, podría ser una herramienta útil para disuadir comportamientos imprudentes. La respuesta a estos incidentes debe ir más allá de la simple atención a los heridos y la remoción de los vehículos; debe incluir un análisis exhaustivo de las causas y la implementación de medidas correctivas a largo plazo para prevenir futuros eventos trágicos. La seguridad en las calles es una responsabilidad compartida entre las autoridades y cada uno de los ciudadanos que transita por ellas, y la prevención de accidentes debe ser una prioridad constante en la agenda pública para construir una ciudad más segura y habitable para todos sus habitantes





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