El Ministerio de Salud de Córdoba confirma dos nuevos casos de dengue importados, un hombre de 48 y una mujer de 29, activando medidas de bloqueo.

El Ministerio de Salud de Córdoba ha confirmado oficialmente la aparición de los dos primeros casos importados de dengue registrados en la provincia. Esta resolución sanitaria ha desencadenado de inmediato las acciones de bloqueo epidemiológico correspondientes, con el objetivo explícito de evitar la propagación de la enfermedad en la población local.

Los pacientes identificados son un hombre de 48 años y una mujer de 29 años de edad. Ambos individuos presentaron una evolución clínica favorable y se encuentran bajo supervisión médica. El diagnóstico preciso fue realizado por el Laboratorio Central, entidad que validó los resultados positivos tras la revisión de las muestras obtenidas.

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Origen de los casos confirmados

Los antecedentes de viaje son el factor determinante en la transmisión de estos casos importados. El paciente masculino se encuentra en recuperación tras viajar recientemente a República Dominicana. Por su parte, la paciente femenina contrajo el virus durante un trayecto realizado a México.

A pesar de que ambos casos fueron adquiridos en el extranjero, la respuesta de las autoridades sanitarias provinciales se ha enfocado en contener cualquier riesgo de transmisión secundaria. La confirmación oficial sirve como alerta temprana para reforzar los controles en las zonas residenciales de los afectados.

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Protocolos de prevención domiciliaria

La cartera sanitaria provincial ha emitido recomendaciones estrictas para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, el vector transmisor del dengue, el chikungunya y el zika. Las autoridades destacan la necesidad de eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua estancada en los hogares.

Se insta a mantener patios y jardines en condiciones óptimas de limpieza, orden y desmalezado constante. Es fundamental limpiar diariamente los bebederos de animales, cepillando minuciosamente las paredes internas de los recipientes para remover los huevos de mosquito adheridos.

Las medidas de control también incluyen rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda o lavarlos a diario con cambio de agua. Asimismo, se debe limpiar las canaletas y desagües de lluvia en los techos. Los objetos que no puedan desecharse deben colocarse boca abajo o taparse para evitar la acumulación de agua.

Protección personal y signos de alarma

Las autoridades subrayan la importancia de reforzar los cuidados personales durante todo el día, con mayor énfasis en las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos de mayor actividad del vector. El uso de repelente es obligatorio, debiendo repetir su aplicación conforme a las instrucciones del fabricante.

Se recomienda instalar tules o telas mosquiteras en cochecitos y cunas de bebés para proteger a los menores. La vestimenta debe cubrir brazos y piernas, priorizando prendas de colores claros que sean menos atractivas para el mosquito. Ante la aparición de fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, con o sin erupciones en la piel, se solicita acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

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Es crucial informar a los profesionales de salud cualquier antecedente de viaje reciente fuera de la provincia. La consulta temprana permite un diagnóstico oportuno y facilita la activación rápida de medidas de control para evitar nuevos contagios comunitarios.

Campaña de vacunación activa

El Ministerio de Salud recordó que continúa vigente la campaña de vacunación contra el dengue. Esta iniciativa está dirigida a personas entre 15 y 59 años que residan en los 13 departamentos priorizados por la autoridad sanitaria provincial.

Los departamentos incluidos en esta estrategia de inmunización son Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Las dosis están disponibles en los vacunatorios de los hospitales provinciales de cabecera de cada departamento y en diversos centros de salud municipales.

El esquema vacunal contempla dos dosis para una protección adecuada. Las autoridades sanitarias aclaran que no es necesario haber tenido dengue previamente para recibir la vacuna, lo que amplía la cobertura hacia personas sanas o con antecedentes no confirmados.