Dos cabañas de Formosa resultaron ganadoras en las categorías hembra y macho en la muestra de Corrientes que comenzó ayer, domingo. La muestra, organizada por las asociaciones de criadores de las razas, se llevará a cabo hasta este viernes en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes.

Dos cabañas de Formosa resultaron ganadoras en las categorías hembra y macho en la muestra que se realiza en Corrientes que comenzaron ayer, domingo, en Corrientes .

La muestra, organizada por las asociaciones de criadores de las razas, se realizará hasta este viernes en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Gran Campeón Macho al Box 44, de la cabaña Los Yeyos . Se trata de un senior mayor nacido en agosto de 2022, hijo de ‘Átomo’, que impactó por su volumen y su funcionalidad para llevar los 1000 kilos de peso.

Semana de remates: una por una, las subastas de Las Nacionales, donde se venderán más de 55.000 cabezas de ganado, que había sido la Mejor Individual a Corral al competir en la categoría Vaca Mayor. Se trata de una hija de ‘Tala Special’ nacida en agosto de 2023 y con cría al pie.fue para el RP 2171 del Corral 85, un toro Senior Menor de la cabaña Ceibalito, de la provincia de Salta, que había sido el Mejor Individual de Corral.

Mientras que el Tercer Mejor Macho llegó también desde Formosa: fue el RP 10B del Corral 87 A de la cabaña Achalay.fue el RP 1870 del Corral 78 A de cabaña Nueva Valencia, que había también sido 2° Mejor Individual de Corral. Y la Tercer Mejor Hembra fue el Box 15, una ‘colorada’ a bozal de la cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada.

Según informaron los organizadores, unos 105 reproductores Brahman participaron de la primera jornada de actividades en la pista bajo techo de la Rural de Corrientes, en la localidad de Riachuelo. El jurado encargado de clasificar las distintas categorías que participaron de las competencias fue.

Hubo ejemplares de cabañas provenientes de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, entre otras provincias.pensado para la ganadería moderna: moderación, funcionalidad, aptitud materna y características reproductivasEntre las mejores hembras a Corral, el premio Campeón Hembras a Corral fue para el Corral 25 A y B de la cabaña Achalay, de la provincia de Formosa. Mientras que el Reservado Campeón Conjunto Hembras a Corral fue el Corral 26 de la cabaña Nueva Valencia, de la provincia de Corrientes.

En Hembras Individuales a Corral, el premio Campeón fue para el RP 188 del Corral 82, de la cabaña Jota Jota, de la provincia de Formosa. Mientras que la 2° Mejor Hembra Individual a Corral fue el RP 1870 del Corral 78 A de cabaña Nueva Valencia. En los machos a corral, el premio Mejor Macho de Conjuntos fue para el RP 635 del Corral 40, de la cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa.

Mientras que el premio 2° Mejor Macho de Corral fue para el RP 71 del Corral 39, de la cabaña María Isabel, de la provincia de Santa Fe.

‘Aquí, se pudieron ver ejemplares con excelente calidad a lo que se sumó la mansedumbre de las hembras y machos que pasaron por la pista llevados por sus cabañeros’En el segmento a bozal, el jurado eligió como mejores Campeón Hembra Individual a Bozal al Box 15 de la cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, de la provincia de Santa Fe. Mientras que la Reservada Campeón Hembra Individual a Bozal fue el Box 7 de la cabaña Casablanca, de la provincia del Chaco.

Y la Tercer Mejor Individual a Bozal fue el Box 2, de la cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa. Luego de esta elección, fue el turno de elegir a la Gran Campeón Hembra de la muestra, en una competencia entre la Mejor Individual a Corral, la Mejor Individual de Conjuntos y la Mejor Individual a Bozal.

Previo a ese momento, el jurado Klassen reconoció públicamente el nivel de hembras de la exposición y pidió un aplauso al público por los animales expuestosMás consultas por vientres, nuevos jugadores y expectativa por la carne: el clima que se vive en las Nacionales de CorrientesSemana de remates: una por una, las subastas de Las Nacionales, donde se venderán más de 55.000 cabezas de ganad





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