Dormir menos de 6 horas reduce hasta un 30% la capacidad cognitiva, advierte experta

La psicóloga Nuria Roure alerta sobre los graves efectos de la privación crónica de sueño en funciones cerebrales clave como la atención, la memoria y la toma de decisiones, respaldada por hallazgos en neurociencia.

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño , señala que dormir menos de 6 horas de manera habitual puede reducir hasta un 30% la capacidad cognitiva. Este fenómeno va más allá de un simple cansancio y afecta directamente procesos clave como la atención, la memoria y la toma de decisiones .

El cerebro requiere periodos adecuados de descanso para procesar información, consolidar recuerdos y mantener un funcionamiento óptimo durante el día. Diversas investigaciones respaldan la idea de que la privación de sueño impacta negativamente la concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la habilidad para resolver problemas. Un aspecto preocupante es que muchas personas no perciben con claridad este deterioro progresivo y suelen atribuirlo al estrés, el cansancio cotidiano o el envejecimiento.

Los especialistas advierten que estos efectos pueden acumularse con el tiempo y perjudicar tanto el rendimiento laboral como académico, incluso cuando la persona cree haberse acostumbrado a dormir poco. Estudios en neurociencia indican que dormir mal afecta particularmente a la corteza prefrontal, zona cerebral vinculada con la planificación, el razonamiento y el control ejecutivo. Al mismo tiempo, se incrementa la influencia de circuitos cerebrales relacionados con la recompensa inmediata, lo que puede favorecer decisiones menos reflexivas y más impulsivas.

Por este motivo, los expertos insisten en que dormir bien no es un lujo ni un aspecto secundario, sino una necesidad biológica fundamental para proteger la salud física, emocional y cognitiva a largo plazo. La psicóloga Nuria Roure recuerda, en línea con el pensamiento de Carl Rogers, que la educación verdadera implica comprender cómo aprender y cómo cambiar, y ese aprendizaje se ve gravemente comprometido sin un descanso suficiente.

En consecuencia, priorizar el sueño se convierte en una pieza clave para el bienestar integral. Las consecuencias de la falta de sueño van más allá del malestar inmediato; pueden derivar en un mayor riesgo de accidentes, problemas de salud mental como ansiedad y depresión, y un deterioro general de la calidad de vida.

Implementar rutinas de higiene del sueño, como mantener horarios regulares, crear un ambiente propicio para el descanso y reducir la exposición a pantallas antes de dormir, son medidas esenciales. La sociedad, a nivel institucional y personal, debe tomar conciencia de que dormir adecuadamente es un pilar para un funcionamiento cognitivo pleno y para tomar decisiones informadas y reflexivas en todos los ámbitos de la vida.

Ignorar esta necesidad biológica puede tener repercusiones profundas y duraderas, tanto a nivel individual como colectivo





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sueño Cognición Corteza Prefrontal Memoria Toma De Decisiones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Gracias', Olé en el reconocimiento de la Legislatura en el Salón DoradoNuestro diario cumplió 30 años y fue homenajeado por las autoridades porteñas con un sentido acto.

Read more »

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 30 de mayoMucho frío y bancos de niebla para una mañana de sábado ideal para estar en la cama. Los detalles del clima por el Servicio Meteorológico Nacional.

Read more »

Athletico Paranaense vs. Mirassol: partido por Brasileirão el sábado 30 de mayoAthletico Paranaense y Mirassol se enfrentarán por Brasileirão el sábado 30 de mayo en el estadio Mário Celso Petraglia, en Curitiba. El partido se jugará a las 16:00hs. y podrá ser visto en vivo en TyC Sports.

Read more »

D. La Serena vs. Colo Colo: partido en vivo el sábado 30 de mayoD. La Serena y Colo Colo se enfrentarán por Primera División de Chile el sábado 30 de mayo. El partido se jugará a las 16:00hs. y se televisará por HBO MAX y TNT Sports Premium.

Read more »