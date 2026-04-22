Doriane Pin hace historia al ser la primera mujer en conducir un Mercedes de Fórmula 1

La piloto francesa Doriane Pin, integrante de la academia Mercedes, ha realizado una prueba exitosa con el monoplaza de la escudería en Silverstone, convirtiéndose en la primera mujer en conducir un Mercedes de F1 desde 2023 y en la primera en hacerlo desde Jessica Hawkins con Aston Martin. Un hito histórico para la inclusión femenina en el automovilismo.

Doriane Pin , la prometedora piloto francesa de 22 años, ha marcado un hito histórico en el mundo de la Fórmula 1 . La integrante de la academia de Mercedes AMG F1 posó con el monoplaza de la escudería alemana tras una prueba exitosa realizada el pasado viernes en el emblemático circuito de Silverstone .

Este momento trascendental se produce en un contexto particular, marcado por la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita debido a la inestable situación geopolítica en Medio Oriente, lo que ha puesto de relieve la necesidad de alternativas y la búsqueda de nuevos talentos. Sin embargo, la noticia va más allá de la mera sustitución o adaptación a circunstancias imprevistas; representa un paso significativo hacia la inclusión y la igualdad de género en un deporte tradicionalmente dominado por hombres.

Doriane no solo ha demostrado su valía como piloto de desarrollo, sino que también está allanando el camino para futuras generaciones de mujeres que aspiran a competir al más alto nivel. Su desempeño en la pista, caracterizado por un ritmo sólido, una comunicación efectiva con los ingenieros y una rápida adaptación tras su preparación en el simulador, ha dejado excelentes sensaciones en el equipo Mercedes.

Este logro la convierte en la primera mujer en conducir un Mercedes de Fórmula 1 y en la primera en subirse a un monoplaza de la categoría desde las pruebas realizadas por Jessica Hawkins con Aston Martin F1 Team en 2023. La trayectoria de Doriane Pin es especialmente relevante considerando el limitado número de mujeres que han tenido la oportunidad de participar en la Fórmula 1 a lo largo de su historia.

Antes de ella, solo 11 mujeres habían tenido contacto directo con la máxima categoría del automovilismo, ya sea en carreras oficiales, sesiones de clasificación o pruebas. Maria Teresa de Filippis, pionera en 1958, se convirtió en la primera mujer en largar una carrera de F1, participando en el Gran Premio de Bélgica con un Maserati y logrando una destacada décima posición.

Lella Lombardi, en 1975, alcanzó el sexto puesto en el Gran Premio de España con un March, convirtiéndose en la única mujer en sumar puntos en la historia de la Fórmula 1. Divina Galica intentó clasificar en varios Grandes Premios en la década de 1970, mientras que Desiré Wilson, en 1980, compitió sin éxito en el Gran Premio de Gran Bretaña con Williams, aunque logró una victoria en la Aurora Series, una competición fuera del Mundial de F1.

En tiempos más recientes, Katherine Legge realizó pruebas privadas con Minardi en 2005, Susie Wolff participó en sesiones de entrenamientos libres con Williams en 2014 y 2015, y Tatiana Calderón llevó a cabo pruebas con Sauber/Alfa Romeo en 2018. Cada una de estas mujeres ha contribuido a romper barreras y a desafiar los estereotipos de género en el automovilismo, sentando las bases para el futuro de Doriane Pin y otras aspirantes.

La presencia de Doriane en Silverstone no es solo un logro personal, sino un símbolo de progreso para toda la comunidad femenina del automovilismo. El impacto de la prueba de Doriane Pin trasciende el ámbito deportivo y se extiende a la esfera social, inspirando a jóvenes mujeres de todo el mundo a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos.

Su historia demuestra que con talento, dedicación y perseverancia, es posible superar las barreras de género y alcanzar el éxito en cualquier campo. La Fórmula 1, como deporte global con una enorme visibilidad, tiene la responsabilidad de promover la diversidad y la inclusión, y el caso de Doriane Pin es un ejemplo de cómo se puede lograr.

La escudería Mercedes AMG F1 ha demostrado un compromiso firme con la igualdad de género al brindar a Doriane la oportunidad de demostrar su valía y de contribuir al desarrollo del equipo. La campeona de la F1 Academy 2025, con su talento y determinación, está lista para asumir nuevos desafíos y para seguir abriendo camino a otras mujeres en el mundo del automovilismo.

Su participación en la Fórmula 1 no solo representa un hito histórico, sino también una oportunidad para inspirar a una nueva generación de pilotos y para transformar el deporte en un entorno más inclusivo y diverso. La prueba en Silverstone es solo el comienzo de una emocionante trayectoria que promete dejar una huella imborrable en la historia de la Fórmula 1 y en la lucha por la igualdad de género en el deporte





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fórmula 1 Doriane Pin Mercedes Silverstone Mujeres En El Automovilismo F1 Academy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El jefe de Mercedes defendió a Colapinto y culpó a Bearman por el accidente que horrorizó a la F1 en el GP de JapónEl piloto de Haas había criticado a su par argentino por la maniobra previa al accidente que protagonizó en Suzuka. Franco aseguró que no alcanzó a verlo por el espejo retrovisor antes de que el corredor británico estrellara su coche.

Read more »

El rastro de la violencia: las pruebas digitales que exponen el plan de Figueroa antes del crimenLa Sala de Grandes Juicios de Salta analizó los mensajes que exponen un sistema de control y amenazas extremas previo al femicidio de Mercedes Kvedaras en El Tipal.

Read more »

La historia de la Flecha de Plata: el 'auto de Fangio' que manejará Franco Colapinto en su exhibición de Fórmula 1 en Buenos AiresCarlos Diforti, propietario del vehículo, reveló detalles del mítico Mercedes W196 con el que el “Chueco” fue campeón del mundo en 1954 y 1955.

Read more »

La escalofriante declaración de una médium que visitó en la cárcel al acusado del femicidio en un country de SaltaEn pleno juicio por el asesinato de Mercedes Kvedaras, Agustina García Fernández habló de presagios y la frase “desde otro plano” que, según ella, la víctima le pidió transmitirle a José Figueroa.

Read more »

Franco Colapinto exhibirá Fórmula 1 y Mercedes de Fangio en las calles de Buenos AiresEl piloto argentino Franco Colapinto realizará una exhibición en un monoplaza de Fórmula 1 y el histórico Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio este domingo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires. Habrá ubicaciones gratuitas para el público en Plaza Seeber y Plaza Sicilia.

Read more »

Ejército Argentino Lanza Licitación por Camiones Tácticos Mercedes BenzEl Ejército Argentino inició un proceso de licitación para adquirir 400 camiones Mercedes Benz UNIMOG U4000, invirtiendo más de 86 millones de dólares. La compra incluye vehículos, herramientas, repuestos, equipos de diagnóstico y capacitación, como parte de un plan de modernización logística y reemplazo de vehículos antiguos.

Read more »