Dongfeng debuta en el segmento de pasajeros en Argentina con modelos eléctricos e híbridos

La marca china Dongfeng, representada por Famly, amplía su oferta en Argentina lanzando una nueva línea de vehículos de pasajeros, compuesta por tres modelos (Box, Mage y Huge) que combinan tecnología eléctrica e híbrida no enchufable. Estos vehículos se posicionan en un rango de precios competitivo y buscan competir en los segmentos de autos compactos y SUV frente a marcas de origen chino y tradicionales.

En un contexto de fuerte expansión de las marcas chinas en el mercado automotriz argentino, Famly, el representante oficial de Jetour, ha introducido en el país la línea de vehículos de pasajeros de Dongfeng . Si bien Dongfeng ya tenía presencia en Argentina , su oferta se limitaba hasta ahora a utilitarios. Con la llegada de tres nuevos modelos, la marca china se posiciona para competir en segmentos altamente demandados como los autos compactos y los SUV , enfrentándose tanto a otras firmas de origen asiático como a las automotrices tradicionales.

La gama de lanzamiento de Dongfeng en Argentina está compuesta por los modelos Box, Mage y Huge. Una característica distintiva de esta propuesta es su enfoque en la electrificación y la hibridación. El Dongfeng Box es un automóvil compacto 100% eléctrico, mientras que los modelos Mage y Huge son vehículos híbridos no enchufables. En cuanto a su posicionamiento de precios, estos vehículos se ubican en un rango competitivo, oscilando aproximadamente entre los u$s30.000 y u$s35.000, un segmento donde se concentra gran parte de la oferta de vehículos chinos.

El Dongfeng Box se presenta como una opción eléctrica para el segmento de autos compactos, compitiendo directamente con modelos como el Ora3 de Haval. Sus dimensiones son de 4020 mm de largo, 1810 mm de ancho y 1570 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2663 mm. Su diseño exterior es moderno y estilizado, con líneas redondeadas y un frontal que une las luces LED mediante una guía luminosa. La iluminación LED se extiende tanto al frente como a la parte trasera, y las llantas son de 17 pulgadas. En el interior, el Box ofrece un habitáculo confortable y tecnológicamente avanzado. Destacan el panel de instrumentos revestido en cuero, una pantalla de instrumentos de 5 pulgadas y una pantalla central multimedia de 12 pulgadas. Incluye dos puertos USB y climatizador automático. Los asientos, también revestidos en cuero, ofrecen calefacción para el conductor y regulación electrónica. La motorización eléctrica del Box consta de un propulsor sincrónico de imanes permanentes que entrega 95 CV de potencia, con una autonomía de 310 km y una batería de 43.9 kWh. Permite seleccionar entre tres modos de manejo: sport, economy y comfort. En materia de seguridad, el vehículo está equipado con un completo conjunto de asistencias y sistemas de seguridad activa y pasiva, incluyendo alerta de colisión frontal, frenado automático de urgencia, control de crucero adaptativo, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, asistente para embotellamientos, asistente de conducción en autopista, airbags frontales, laterales y de cortina, sistema de asistencia visual, cámaras de alta definición con vista panorámica 360°, freno de estacionamiento eléctrico y radar de estacionamiento. El Dongfeng Box tiene un precio de venta de u$s29.700.

Por su parte, el Dongfeng Mage se posiciona como la propuesta más deportiva de la marca, un SUV compacto híbrido no enchufable. Sus dimensiones son generosas: 4650 mm de largo, 1905 mm de ancho y 1630 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2775 mm. El diseño exterior del Mage es llamativo, resaltando su parrilla frontal con un diseño en V denominado Grilla Star Track, bajo la submarca AELUS. Incorpora manijas de puertas ocultas, ópticas delanteras LED Star River Light con función Follow-me-home y ópticas traseras LED. El vehículo cuenta con sensores para el encendido y apagado automático de faros, así como regulación eléctrica de altura. El diseño deportivo se complementa con una cuádruple salida de escape y barras de techo. El interior del Mage ofrece un ambiente lujoso y tecnológico. El panel de instrumentos está revestido en cuero, y se destaca el selector de cambios electrónico tipo Crystal Paddle. Dispone de un cuadro de instrumentos digital LCD de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 13,2 pulgadas, además de un cargador inalámbrico rápido para teléfonos celulares. El techo es panorámico e inteligente, y el portón trasero eléctrico facilita el acceso al maletero. Los asientos están revestidos en cuero, con función de calefacción y ventilación para el asiento del conductor. La motorización híbrida del Mage combina un motor a combustión turbo de 1.5 litros que desarrolla 292 CV y 565 Nm, junto a un motor eléctrico. La transmisión es una Intelligent Hybrid Transmission de 4 velocidades. Ofrece modos de conducción Sport, Confort y Economy, y declara un consumo de combustible de 4,97 L/100km. En seguridad, el Mage está equipado con 6 airbags, programa anti-rolido (ARP), cámaras de alta definición con vista panorámica 360°, chasis transparente y vistas delantera y trasera para maniobras en espacios reducidos. A esto se suman asistencias avanzadas como alerta de colisión frontal, frenado automático de urgencia, control de crucero adaptativo con función Stop&Go, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, asistente para embotellamientos y asistente de conducción en autopista. El precio de lista para el Dongfeng Mage es de u$s34.400.

Finalmente, el Dongfeng Huge se introduce en el segmento de los SUV medianos, presentándose como una opción híbrida no enchufable más lujosa y de mayores dimensiones. Mide 4720 mm de largo, 1910 mm de ancho y 1702 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2825 mm. Al igual que el Mage, en su frontal no luce el nombre Dongfeng, sino la marca AELUS. El Huge es el modelo de mayor porte de la gama, con un frontal imponente y una parrilla destacada, denominada Digital Storm torrent





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