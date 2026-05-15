Donatti analiza el legado y la obsesión táctica de William Coudet

Un repaso detallado por la relación profesional entre Alejandro Donatti y el entrenador William Coudet, explorando su metodología basada en la intensidad, el uso de datos y la gestión emocional.

Alejandro Donatti , quien compartió una extensa trayectoria profesional bajo la dirección técnica de William Coudet , ha brindado un testimonio fascinante sobre la verdadera naturaleza del entrenador.

Habiendo disputado 128 partidos bajo sus órdenes en tres instituciones diferentes, específicamente en Rosario Central, Tijuana y Racing, Donatti posee una perspectiva privilegiada sobre la metodología de trabajo del Chacho. Para el exdefensor, Coudet no es simplemente un entrenador, sino un verdadero enfermo del fútbol, alguien cuya vida gira íntegramente en torno al deporte las veinticuatro horas del día.

Esta pasión desmedida se traduce en una entrega total y un conocimiento profundo de cada detalle del juego, lo que permite que sus equipos mantengan un nivel de competitividad muy alto y una identidad marcada. Uno de los pilares fundamentales de la gestión de Coudet es su obsesión por la tecnología y los datos estadísticos. Donatti recuerda con claridad cómo el técnico monitoreaba constantemente los datos del GPS de cada jugador.

No se trataba de una simple revisión rutinaria, sino de una vigilancia exhaustiva de la intensidad física en cada entrenamiento y partido. Si un jugador mostraba un rendimiento físico ligeramente inferior al esperado, Coudet intervenía inmediatamente para exigir más, basándose en las métricas exactas de la computadora. Esta cultura de la alta intensidad es precisamente lo que Donatti identifica ahora en el River Plate actual.

Según el exjugador, el equipo ha experimentado un cambio radical en su expresión futbolística, priorizando la presión asfixiante sobre el poseedor del balón y obligando al rival a cometer errores mediante un despliegue físico coordinado y agresivo. Sin embargo, esta exigencia extrema no está desligada de un fuerte componente humano. Donatti destaca la capacidad de Coudet para gestionar el grupo y, sobre todo, para rescatar a aquellos futbolistas que atraviesan rachas negativas.

El entrenador posee una sensibilidad especial para detectar cuando un jugador está bajoneado y sabe exactamente cómo acercarse para levantar su ánimo y devolverle la confianza necesaria para rendir en el campo. Esta dualidad entre el rigor táctico y el apoyo emocional es lo que, según Donatti, hace que los jugadores terminen queriendo al técnico a pesar de la dureza de sus entrenamientos y sus demandas constantes, ya que se percibe un compromiso real con el bienestar del atleta.

La experiencia en México, jugando en el Tijuana, representó uno de los mayores desafíos para la filosofía de Coudet. El entrenador, acostumbrado al ritmo frenético y a la presión agresiva del fútbol argentino, chocó con la realidad de la liga mexicana, donde el juego es generalmente más pausado y los jugadores no suelen presionar con la misma vehemencia.

Donatti relata que, junto a su compañero Damián Musto, a menudo debían actuar como mediadores para tranquilizar al Chacho, quien llegaba a desesperarse al no ver que sus jugadores ejecutaran la presión en ataque tal como él lo imaginaba. Era un proceso de adaptación complejo donde el técnico luchaba contra la naturaleza cultural y el ritmo del fútbol local, buscando imponer su sello de intensidad en un entorno diferente.

Finalmente, Donatti compartió una anécdota que ilustra la intensidad y la volatilidad de la relación entrenador-jugador. Durante un encuentro contra Belgrano en el estadio del Cilindro, el técnico insistía repetidamente en que Donatti no se perfilara y llevara la pelota de una manera específica. Tras recibir constantes gritos e indicaciones, el defensor, ya veterano, perdió la paciencia y le pidió al entrenador que dejara de tratarlo como a un niño.

El silencio posterior de Coudet generó en Donatti el temor real de ser despedido en ese mismo instante. No obstante, tras anotar un gol, la tensión se disolvió instantáneamente cuando el técnico lo llamó para darle un beso y celebrar, demostrando que, a pesar de los roces, el vínculo afectivo y la pasión compartida prevalecen sobre cualquier conflicto puntual en el calor del partido





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