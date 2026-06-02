Donato De Santis se emociona al recordar a su madre y su aprendizaje de la pasta en "Otro día perdido"

El chef Donato De Santis fue invitado al programa "Otro día perdido" donde revivió imágenes de su juventud junto a su madre, María Bottaccio, aprendiendo a hacer pasta en Italia. La emoción lo embargó al ver a su madre, fallecida en 2023, y destacó la importancia de sus enseñanzas para su carrera en Argentina.

El chef Donato De Santis se emocionó hasta las lágrimas durante su participación en el programa "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini , al revivir imágenes de su infancia y juventud junto a su madre, María Bottaccio , en Italia.

En la grabación, que data de muchos años atrás, se observa al joven De Santis aprendiendo a preparar pasta en una cantina ubicada detrás de la casa familiar, un oficio que años después lo consagraría como una figura destacada de la gastronomía en Argentina. La emoción se intensificó porque María falleció en abril de 2023, a los 93 años, en la región de La Puglia, por lo que verla en pantalla representó para él un profundo viaje emocional a sus raíces.

Al regresar al estudio después del video, Pergolini notó rápidamente su conmoción y subrayó la importancia de preservar esos recuerdos familiares. Donato, visiblemente movido, explicó que el material había sido filmado en una cantina cerca de hogar, un espacio donde la tradición culinaria italiana se transmitía con sencillez y amor. El chef destacó que todo su conocimiento y pasión por la gastronomía provienen de su madre, a quien reconoce como su fuente única e invaluable.

Durante la conversación, Pergolini también indagó sobre cómo vivió su familia el éxito que De Santis alcanzó en Argentina. El chef respondió con franqueza: "Viste cómo es la gente de campo. O sea, estaban orgullosos y contentos porque siempre traté de ponerlos al día de lo que me sucedía, pero después me di cuenta: ellos estaban contentos de verme".

Esta revelación mostró una faceta más íntima y agradecida del chef, quien a lo largo de la entrevista puso el foco en la figura materna como transmisora no solo de técnicas culinarias, sino de la esencia de la tradición italiana. El programa permitió que el público conociera un poco más sobre los orígenes humildes y el profundo respeto que De Santis mantiene por sus raíces, valores queadays acompañan su carrera y su legado como referente de la cocina.

La emotiva escenario dejó claro que detrás de cada gran chef hay una historia de amor, familia y sacrificio que trasciende las fronteras y conecta con la nostalgia de muchos. En conjunto, la entrevista fue un homenaje implícito a todas las madres que, con paciencia y dedicación, enseñan a sus hijos el valor de la cultura gastronómica y la importancia de los lazos familiares.

Donato De Santis, conocido por su participación en programas de cocina y por restaurantes de renombre, mostró su lado más vulnerable y sincero, recordando que, sin importar cuán lejos lleguemos, siempre hay un pedazo de la casa que nos vio crecer que nos define y nos impulsa. El footage antiguo y las palabras del chef resonaron como una lección de humildad y gratitud, elementos que, según él, son tan esenciales en la cocina como los ingredientes mismos.

Esta narrativa no solo entretenimiento, sino que también rescata valores tradicionales en un mundo acelerado, reivindicando la importancia de los saberes familiares y la transmisión intergeneracional. El conductor, Mario Pergolini, supo guiar la charla con sensibilidad, permitiendo que De Santis fluyera en sus recuerdos y emociones, creando un momento televisivo memorable que seguramente quedará en la memoria de los televidentes.

En resumen, "Otro día perdido" ofreció una pausa en la rutina para reflexionar sobre nuestras propias historias familiares y la influencia duradera de quienes nos criaron, usando la cocina como vehículo de conexión y recuerdo





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