Donald Trump suspende ataque a Irán y forma nueva estrategia en guerra de Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a posponer un ataque a Irán y forma nueva estrategia en la guerra de Medio Oriente gracias a las conversaciones mantenidas con la líder religiosa del país.

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, martes 19 de mayo. Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump.

🇺🇸🇮🇷 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el lunes un ‘desarrollo muy positivo’ en las conversaciones con Irán, que lo convenció de posponer un ataque militar planeado contra la república islámica. Los aliados en Oriente Medio le habían dicho que ‘están muy cerca de llegar a un acuerdo’ que dejaría a Irán sin armas nucleares.

‘Es un desarrollo muy positivo, pero seguiremos viendo si resultará en algo o no’, celebró el jefe de Estado y también magnate durante un evento en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos también dijo hoy lunes que ordenó al Pentágono no lanzar ataques militares contra Irán el martes, mientras que los aliados de Estados Unidos en el Golfo trabajan para ayudar a alcanzar un acuerdo de paz aceptable.

Trump ordenó al Pentágono ‘estar preparado para proceder con un asalto completo de largo alcance en Irán, con poca antelación, en el caso de que no se logre un acuerdo de paz aceptable’. Trump dijo que se llevan a cabo ‘negociaciones formales’ y que, en la opinión de los líderes del Golfo, se llegará a un acuerdo, el cual será ‘muy aceptable’ para Estados Unidos, todos los países en Medio Oriente y más allá.

Han suspendido los ataques planeados a petición de los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Trump aseguró que hay una ‘muy buena posibilidad’ de poner fin a la guerra en el Medio Oriente. Trump pospuso un ataque a Irán y formó una nueva estrategia en la guerra de Medio Oriente. ¿Quieres saber en qué consiste la nueva estrategia de EE. UU. y qué se espera de Irán en este conflicto?





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerra De Medio Oriente Ereneiran Trump Discusiones Irán-Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra en Medio Oriente: Irán intensifica las señales de preparativos militares para posibles hostilidadesLa escalada de las amenazas militares de parte de Washington y Israel en medio del actual conflicto en el Medio Oriente se produjo tras un informe del ministro del Interior de Pakistán y una publicación en Truth Social de un video simulando el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense, acompañadas por amenazas de una respuesta más dura si la tregua no surtiera efecto. Irán se refiere al control del paso marítimo como herramienta de presión geopolítica y considera que Estados Unidos e Israel fabrican crisis y guerras para justificar una nueva ofensiva. Además, Irán vuelve a instalar el riesgo de una guerra comercial en regiones vitales para el comercio mundial.

Read more »

Trump amenaza con acciones si no se alcanzan acuerdos en las negociaciones con IránEl presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que si no se alcanzan acuerdos en las negociaciones con Irán, 'no quedará nada de ellos'. Israel y Estados Unidos ya están analizando escenarios de operaciones en caso de fracaso de las negociaciones. Además, Qatar y Arabia Saudita intensificaron sus gestiones de mediación en las negociaciones.

Read more »

Ultimátum de Trump a Irán: “No quedará nada del régimen si no hay acuerdo inmediato”El presidente de los Estados Unidos endureció su postura frente a Teherán. A través de un mensaje directo, advirtió que el tiempo para la diplomacia se agota y amenazó con una escalada militar sin precedentes.

Read more »

A Trump no le quedan buenas opciones militares para “terminar el trabajo” en IránTras meses de ofensiva, bloqueos y amenazas, crecen las dudas en Washington sobre la capacidad de Estados Unidos para doblegar a Teherán sin provocar una catástrofe regional y económica aún mayor

Read more »