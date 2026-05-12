Donald Trump anuncia conversaciones con Cuba después de amenazas de apoderarse de la isla comunista

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno hablará con Cuba, "un país en quiebra", después de haber amenazado en varias ocasiones de que iba a "apoderarse" de la isla comunista. La medida se produce después de que Cuba confirmara un "encuentro" bilateral en La Habana y tras el bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla que empeoró las condiciones económicas y de vida de su población.

El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció este martes que su gobierno hablará con Cuba , "un país en quiebra", después de haber amenazado en varias ocasiones de que iba a "apoderarse" de la isla comunista.

"¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar! " dijo Trump. Es la primera vez que el presidente estadounidense reconoce personalmente esas conversaciones. Cuba había confirmado el 21 de abril un "encuentro" bilateral en La Habana.

Washington mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a la isla que empeoró significativamente las condiciones económicas y de vida de su población. Las relaciones entre ambos países oscilan entre las amenazas y sanciones de parte de Washington y las exigencias de no injerencia de La Habana, que al mismo tiempo lanzó señales conciliatorias, como una liberación de presos políticos hace poco más de un mes.

Desde enero, Washington solo permitió la llegada al país de un petrolero ruso. En un comunicado publicado la semana pasada en Ginebra, tres expertos de la ONU advirtieron que ese bloqueo petrolero representa "una privación energética" de "consecuencias graves" para los derechos humanos y el desarrollo de la isla, de 9,6 millones de habitantes. La semana pasada, EE.

UU . anunció nuevas sanciones contra el conglomerado de las fuerzas armadas cubanas, Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía de la isla. Gaesa "está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta", declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras advertir que "pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas".

Las sanciones contra Gaesa incluyen a su presidenta, la general de Brigada de las fuerzas armadas, Ania Guillermina Lastres Morera, nombrada al frente del conglomerado en 2022 e incluyen el bloqueo de bienes, la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses. Según una orden ejecutica firmada por Trump el 1 de mayo, el país comunista, situado a 150 kilómetros de la costa de Florida, continúa representando "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de los Estados Unidos





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