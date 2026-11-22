Donald Trump advierte que volverá a atacar a Irán si no hay acuerdo en el Estrecho de Ormuz. El Papa pide paz mientras escalan las tensiones diplomáticas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su disposición para emprender nuevos ataques militares contra Irán si las negociaciones diplomáticas no logran un acuerdo satisfactorio sobre el libre tránsito por el Estrecho de Ormuz. Este domingo, el jefe de la Casa Blanca calificó de inútiles las actuales conversaciones con Teherán y advirtió que la postura del régimen islamista se ha vuelto más agresiva desde las elecciones legislativas en su país.

Tensiones en el Estrecho de Ormuz

Donald Trump ha acusado directamente a los negociadores iraníes de dilatar deliberadamente las negociaciones, comparándolos con bailarines profesionales que evitan el contacto real. El mandatario estadounidense señaló que las conversaciones previas a las recientes elecciones legislativas en noviembre tuvieron un rumbo diferente al actual, sugiriendo que la estrategia de Teherán ha cambiado radicalmente. Washington mantiene actualmente un bloqueo naval de los puertos iraníes como parte del conflicto más amplio en la región, un conflicto que también involucró a Israel en avances militares recientes.

Also read Cumbre Tripartita Shenzhen: Alianza China-Rusia frente al Occidente fragmentado

Posiciones diplomáticas iranías

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha respondido a estas amenazas afirmando que busca un acuerdo honorable y digno que garantice que no se repita una guerra entre ambas potencias. En una entrevista con el diario Irán, Araqchí indicó que Teherán está dispuesto a reducir el plazo para la reapertura del Estrecho de Ormuz, pasando de dos días a incluso dos horas, si Washington satisface sus demandas. El diplomático iraní reiteró que mantiene sobre la mesa un plan que prevé el cumplimiento de las exigencias de su país en el primer día para restablecer la normalidad en la vía marítima estratégica.

Posicionamiento del Papa León XIV

En medio de esta escalada de tensiones geopolíticas, el Papa León XIV ha intervenido directamente pidiendo una reducción de los conflictos armados. Durante el Ángelus de este domingo, el pontífice, nacido en Estados Unidos, insistió en la necesidad de ofrecer una respuesta cristiana a una época marcada por tensiones y conflictos, similar a la postura que años atrás adoptó su predecesor Pío XI. León XIV abogó para que haya menos guerras y menos divisiones, mensajes que había lanzado previamente el martes al regresar de su gira por Sudamérica, que lo llevó a Uruguay, Argentina y Perú.

Advertisement

Impacto político y electoral

La crisis en el Golfo Pérsico tiene un impacto directo en la política interna de Estados Unidos, donde el Partido Republicano de Trump sufrió una contundente derrota en las recientes elecciones de medio mandato. Este revés electoral se atribuye en gran medida al malestar público por el aumento vertiginoso de los precios de la energía y el costo económico de la guerra del presidente con Irán. A pesar de su derrota política, el Papa León XIV hizo historia al anunciar que había votado en esas mismas elecciones, siendo el primer pontífice en participar en una votación de este tipo.

Proyecciones de un acuerdo

Aunque las condiciones presentadas por Donald Trump fueron consideradas inaceptables por el régimen islamista al principio, existe la posibilidad de una salida diplomática que evite una nueva guerra. Si Washington satisface las demandas de Teherán, el calendario para la reapertura del Estrecho de Ormuz podría acelerarse significativamente. La comunidad internacional sigue de cerca los movimientos de ambas naciones, ya que cualquier fallo en la negociación podría llevar a un nuevo enfrentamiento militar con consecuencias globales en el suministro de energía.