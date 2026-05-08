Domingo Cavallo responde a Milei y Caputo: '¿Qué le molestó de esta entrevista?'

El exministro de Economía y padre de la ley de Convertibilidad, Domingo Cavallo, respondió a las críticas del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, defendiendo sus posturas sobre el plan económico y cuestionando las medidas implementadas por el Gobierno actual.

Tras las críticas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía , Luis Caputo , hacia Domingo Cavallo por sembrar dudas sobre el futuro del plan económico del Gobierno, el exministro y padre de la ley de Convertibilidad respondió a través de una publicación en la red social X. En su blog personal, Cavallo publicó un artículo titulado '¿Qué le molestó a Milei de esta entrevista?

', donde compartió el video de la entrevista que le concedió al periodista Maximiliano Montenegro, la cual desató el cruce con los dirigentes libertarios. '¡Yo creo que no la vio! ', afirmó Cavallo, dirigiéndose indirectamente al presidente.

Además, hizo referencia al ministro Caputo: 'Si es por el comentario que yo hice sobre cómo interviene en el mercado Luis Caputo, me limité a repetir lo que el mismo Milei había dicho'. En la entrevista que generó la polémica, Cavallo había señalado que para reducir el riesgo país sería necesario liberar el mercado de cambio para las empresas, advirtiendo que solo así se podría evitar una corrida cambiaria.

También calificó a Caputo de 'trader', comparándolo con el enfoque más teórico de Federico Sturzenegger.

'Simplemente lo contrasté con la forma que Sturzenegger tiene de elaborar sus propuestas en materia de desregulación y el modo «trader» del ministro de Economía', explicó Cavallo en su texto completo, disponible en su página web. Según el exministro, la entrevista fue una forma de insistir en su propuesta de definir reglas claras para el manejo monetario, cambiario y financiero, es decir, implementar una reforma monetaria que permita a los agentes económicos entender cómo se toman las decisiones macroeconómicas.

Al final de su comunicado, Cavallo concluyó: 'Tan simple como eso. Algo que de mis conversaciones con Milei en el pasado, yo siempre creí que él compartía. Subo el video completo de la entrevista. Ojalá el presidente tenga la paciencia de mirarla.

Pienso que le resultará útil'. Las críticas de Milei y Caputo no tardaron en llegar. El presidente, a través de las redes sociales, citó una publicación de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien había señalado errores en los pronósticos de inflación de Cavallo.

'Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas', subrayó Milei. Más tarde, el mandatario criticó algunas de las medidas implementadas por Cavallo durante su gestión en el Ministerio de Economía: 'Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada'.

Y remató: 'Décadas de violación sistemática a la propiedad privada'. Por su parte, en la mencionada entrevista, Cavallo también había dirigido críticas a Luis Caputo: 'Es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro', disparó. El exministro así cuestionó el pasado de trader de Caputo, en contraste con lo que Milei había elogiado una semana antes para describir el pragmatismo de 'Toto'.

Ante esto, Caputo respondió con un mensaje en redes sociales: 'Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque'.

'Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos', cerró 'Toto'





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