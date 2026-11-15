Domínguez defiende al Atlético Mineiro de la presión final frente a Boca

El técnico Eduardo Domínguez desafía la narrativa de favoritismo del Xeneize y explica por qué la racha histórica de Boca no ejerce presión sobre el equipo brasileño en la final de la Sudamericana.

El entrenador Eduardo Domínguez, máximo responsable técnico del Atlético Mineiro, ha desestimatado públicamente la idea de que su elenco cargue con una presión psicológica superior a la de su rival directo, el Club Atlético Boca Juniors, conocido en Brasil como el Xeneize, de cara al duelo decisivo de la Copa Sudamericana. Domínguez ha aprovechado su habitual espacio en la rueda de prensa para marcar una postura clara, firme y combativa, alejándose de la narrativa que sitúa al conjunto argentino como el único equipo en condiciones de ganar el título continental.

El técnico rechaza la narrativa de favoritismo

Eduardo Domínguez se ha mostrado serio y medido en sus palabras, pero sin perder su característico tono combativo que le permite defender a su plantel ante cualquier crítica o percepción externa. El DT brasileño ha lanzado una pregunta retórica clave para definir su perspectiva sobre la situación: "Si usted piensa que nosotros tenemos presión. Que Mineiro haya perdido finales en los últimos años no nos tira la presión a nosotros. Si fuera así, ¿qué tiene que decir?" Esta intervención busca plantar una postura definitiva a favor de su equipo, afirmando que la historia reciente de derrotas en finales no constituye un factor determinante para su rendimiento actual.

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El objetivo principal del técnico para el año 2026 consiste en ganar esta competición específica, con la intención clara de romper la racha de títulos que ha eludido al club en torneos internacionales recientes. En su intento por empezar a construir nuevamente un camino glorioso en el extranjero, tal como lo hizo a partir del año 2000 con quien hoy es su suegro, el DT ha enfatizado la fortaleza mental del grupo.

Comparación de trayectorias y contextos competitivos

Eduardo Domínguez ha trazado un paralelismo histórico para ilustrar la resiliencia de su plantilla. "Recién iban tres años que no ganaba nada dentro del país. ¿Quién tenía más presión? La presión es como uno la perciba. Y cómo crea en lo que uno hace. Y nosotros creemos mucho. Hoy fue una muestra de la fuerza de grupo. Y cómo nos preparamos para esa final." Esta referencia sirve para demostrar que la capacidad de superar sequías y expectativas es parte intrínseca de la filosofía del club brasileño.

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Con anterioridad a estas declaraciones, Domínguez ya se había encargado de exponer al Xeneize como el equipo que carga con la responsabilidad del favoritismo. "Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes." Al reconocer estas características, el DT del Atlético Mineiro no minimiza la calidad rival, pero recontextualiza el duelo como una igualdad de condiciones más que como una desigualdad.

Diferencias logísticas y estructura del calendario

Eduardo Domínguez ha hecho referencia a la supuesta desventaja con la que llega su equipo para este duelo definitorio frente al Xeneize, argumentando que "hay una gran diferencia" debido a la naturaleza de los campeonatos locales. Ha destacado que "la competencia en Argentina es muy diferente" y que el fútbol brasileño llega "una racha de partidos muy intensa". Según los datos proporcionados por el técnico, "hemos viajado más de 20.000 kilómetros, hemos jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52".

El entrenador ha afirmado que la liga argentina ofrece "menos partidos, menos viajes" en comparación con el riguroso calendario brasileño. Sin embargo, ha insistido en que su Mineiro dio la talla en todos los frentes competenciales. "Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien." Estos resultados locales sirven como base para sustentar la confianza en su capacidad de adaptación y resistencia física.

La singularidad de la final y próximos pasos

Para cerrar su discurso, Eduardo Domínguez ha subrayado la naturaleza única de un partido de definición contra un duelo de liga regular. "Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido." Esta reflexión final apunta a la importancia de la concentración y la preparación táctica específica para el evento, independientemente de los títulos previos que pueda tener cada institución.

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El duelo entre el Atlético Mineiro y el Xeneize representa, por tanto, no solo una comparación deportiva entre dos de las potencias del sur del continente, sino también un enfrentamiento de narrativas donde la gestión mental y la percepción de la presión son tan importantes como las capacidades técnicas. La postura de Domínguez busca equilibrar la balanza psicológica antes del momento culminante de la competencia.