Domínguez: 'Asumo la responsabilidad' tras la derrota de Atlético Mineiro ante Academia Puerto Cabello

El entrenador de Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, analizó la derrota de su equipo ante Academia Puerto Cabello en la Copa Sudamericana, asumiendo la responsabilidad por el rendimiento del equipo y llamando a la calma para afrontar los próximos partidos.

Eduardo Domínguez expresó su frustración tras la derrota de Atlético Mineiro ante Academia Puerto Cabello en la Copa Sudamericana . El entrenador argentino habló después de la inesperada caída por 2-1 frente al equipo venezolano, un resultado que sorprendió dada la diferencia de jerarquía entre ambos equipos y el buen momento que atravesaba el 'Galo' en el Brasileirao, con cuatro victorias consecutivas.

En una conferencia de prensa posterior al partido, Domínguez no ocultó su decepción y asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo. 'Si repetimos el equipo, este mismo equipo tiene que cambiar la cara. No podemos admitir una actuación como esta. Estamos decepcionados con este partido, por nuestra hinchada. Nos van a criticar y tienen razón', declaró el DT, reflejando su descontento con la actuación del equipo.\El entrenador había optado por alinear un equipo con varios suplentes, buscando dar descanso a sus jugadores titulares. Sin embargo, estos jugadores, aunque contaban con experiencia y trayectoria, no lograron mostrar un buen desempeño. La oportunidad de demostrar su valía ante un rival de menor jerarquía y que no estaba en su mejor momento en la liga venezolana, se convirtió en una decepción. 'Creo que es muy difícil explicar lo que pasó. Asumo toda la responsabilidad. Por el equipo que pusimos, con jugadores de selección, jugadores de jerarquía. Individualmente, teníamos un mejor equipo, pero no lo demostramos. Hemos hablado de que, con tantos partidos y viajes, todos tendrán oportunidades. Es fácil decir que el que está afuera tiene que jugar', añadió Domínguez, reconociendo la falta de actitud y rendimiento por parte de los jugadores. El DT también enfatizó la importancia de la mentalidad y el respeto por el rival, destacando que ningún partido es fácil, sin importar la aparente diferencia de nivel. 'Hablamos antes del partido. No es que porque estemos vistiendo el escudo de esta gran institución tengamos que pensar que somos mejores que el otro. Todos los partidos serán difíciles, por más que algunos sean más accesibles. Me siento fuerte en esta situación y nosotros necesitamos sentirnos así. Jugamos mal, las cosas no sucedieron como pensábamos', comentó.\A pesar del mal resultado, Domínguez llamó a la calma y a la reflexión, recordándo que el partido contra Academia Puerto Cabello fue el inicio de la competencia. Instó al equipo a mantener la tranquilidad y a seguir trabajando para mejorar en los próximos encuentros. 'Fue el primer partido y tenemos que mantener la calma. Fue el viaje más largo, así que a partir de ahora vamos a seguir trabajando. No solo los jugadores que entraron al campo son responsables, lo somos todos'. Concluyó asumiendo la responsabilidad y dejando claro que el equipo no se rendirá tras este mal inicio. 'Es fácil buscar excusas, pero tenemos que asumir y yo asumo. No vamos a desistir por un mal partido. Tenemos que creer en el camino y en lo que estamos haciendo'. El partido contra Academia Puerto Cabello marcó una sorpresa en Venezuela, con goles de Jean Franco Castillo y Jiovany Ramos para el equipo local, mientras que Atlético Mineiro buscará recuperarse en sus próximos compromisos, incluyendo un partido contra Santos de Neymar por el Brasileirao y otro contra Juventud Las Piedras de Uruguay por la Sudamericana





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