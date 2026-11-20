El DT del Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez, analiza la clave del enfrentamiento contra Boca Juniors, destacando la calidad de Nicolás Paredes y la experiencia del equipo brasileño.

Eduardo Domínguez, técnico del Atlético Mineiro, se ha pronunciado con claridad antes del duelo por la final de la Copa Libertadores que enfrenta a su equipo contra Boca Juniors en Medellín. El director técnico argentino admitió que su plantel llega con cierta fatiga física acumulada, pero enfatizó que el grupo mantiene la intensidad y la preparación necesarias para competir contra uno de los clubes más históricos de América.

Claves tácticas para neutralizar a Paredes

Una de las estrategias principales reveladas por Domínguez consiste en limitar el número de toques de balón de Nicolás Paredes y alejarlo de la cercanía del arco rival. El DT brasileño reconoce explícitamente que la calidad de Paredes es única en el continente, por lo que considera esencial mantener una vigilancia constante sobre el mediocampista argentino para evitar que organice el juego con naturalidad y efectividad.

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Para lograr este objetivo, el Atlético Mineiro confía en la capacidad creativa de sus propios jugadores, destacando específicamente a Bernal y Fred como figuras clave. Domínguez señaló que, aunque las marcas individuales pueden resultar tediosas y dificultar la fluidez ofensiva, son necesarias para desarticular el esquema de Boca Juniors. La premisa es equilibrar la agresividad defensiva con la creatividad ofensiva que caracteriza al elenco brasileño.

El peso psicológico y la afición de Boca

En cuanto al ambiente en el estadio de Medellín, el técnico no ocultó la realidad de la simpatía que rodea al equipo visitante. Domínguez admitió que gran de la afición será neutral pero se inclinó hacia Boca, utilizando la frase "Colombia es de Boca" para describir la situación. Reconoció que parte del público podría inclinarse por el equipo argentino, tal como ocurrió en anteriores eventos con su familia presente.

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El DT también abordó la cuestión de la presión mediática y el historial reciente del club mineiro en finales internacionales. Defendió el esfuerzo de sus jugadores, quienes han disputado tres finales internacionales consecutivas, una hazaña que pocos equipos logran. Consideró que la narrativa local sobre las derrotas previas no debe restar valor al logro deportivo alcanzado ni a la dedicación del plantel durante más de tres años.

Impacto del clima y superioridad brasileña

Las condiciones meteorológicas de Medellín, descritas como muy húmedas, cálidas y pesadas, representan un factor que afecta a ambos conjuntos por igual. Domínguez señaló que el equipo mineiro tiene una ligera ventaja por estar acostumbrado a climas similares en Brasil, pero advirtió que la final exige una gestión inteligente de los momentos del partido. La clave reside en aprovechar los espacios favorables y cerrar bien los pasos cuando el rival tenga posesión.

Al comparar la calidad técnica, el entrenador brasileño opinó que la liga de Brasil es más rica y difícil, con rivales que luchan por el descenso y cuentan con seleccionados, lo que genera una competencia interna feroz. Asumiendo que terminarán la temporada con más de 70 partidos disputados, Domínguez consideró que este desgaste no debe ocultar el talento de sus jugadores. Su objetivo es equiparar la agresividad argentina con el talento brasileño en un encuentro que se prevé muy disputado.