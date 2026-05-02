Dolor y Acusaciones: La Madre de Renata, la Niña Ahogada en un Centro Terapéutico, Rompe el Silencio

La madre de Renata Victoria Aris Fajka, una niña de 13 años con discapacidad, relata con desgarradora emoción las circunstancias de la muerte de su hija en una piscina de un centro terapéutico y acusa al personal del lugar por negligencia. La investigación continúa y se han imputado a las guardavidas y dos cuidadores.

La madre de Renata Victoria Aris Fajka, una niña de 13 años con discapacidad que falleció ahogada en una piscina de un centro terapéutico , ha roto su silencio, expresando su dolor y dirigiendo acusaciones directas al personal del establecimiento.

La tragedia ocurrió el sábado 25 de abril en el centro educativo y terapéutico AUPA, situado en la calle Mendoza al 130, en Ingeniero Maschwitz, y las circunstancias exactas aún están bajo investigación. Daiana, la madre de Renata, relató con profunda angustia que la muerte de su hija fue resultado de una negligencia por parte del personal del centro: “Lo que ocurrió es que no la vieron en la pileta”, afirmó con la voz entrecortada.

Renata padecía hemiparesia derecha, un retraso madurativo severo y epilepsia refractaria, lo que la hacía completamente dependiente para todas sus necesidades básicas. Carecía de habla y era incapaz de pedir ayuda por sí misma.

“A mi hija la dejaron en la pileta y nadie la vio”, lamentó Daiana, describiendo la vulnerabilidad extrema de su hija. La reconstrucción de los hechos, basada en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro, revela que Renata fue colocada en los escalones de la piscina y, aferrándose al borde, comenzó a desplazarse hacia la zona más profunda en busca de flotadores, juguetes que ella disfrutaba particularmente.

“Cuando se suelta, ya estaba en lo profundo y nadie la vio. Los guardavidas no sé qué estaban mirando”, expresó Daiana, visiblemente afectada. La niña, aunque no podía flotar por sí sola, era capaz de moverse agarrada al borde, pero requería atención constante tanto dentro como fuera del agua, similar a la que necesitaría un bebé de un año y medio sin conciencia del peligro.

Daiana relató que Renata asistía a la colonia de verano del centro todos los sábados durante un año y tres meses, confiando plenamente en el cuidado que recibiría.

“Yo la dejaba con tanta tranquilidad porque yo sabía que ella estaba disfrutando lo que amaba, el espacio verde, el agua. No lo entiendo, la verdad que es desgarrador. Nunca había tenido inconvenientes con el lugar, nunca había habido nada que te diera la pauta de que algo así podía pasar”. La madre enfatizó que el personal del centro estaba capacitado para atender a niños con patologías como la de Renata, lo que hace aún más incomprensible la tragedia.

Según su relato, Renata permaneció media hora en la piscina antes de ser descubierta. Al llegar al hospital, Daiana se encontró con el coordinador del centro, quien tampoco tenía información clara sobre lo sucedido, ya que no estaba presente en el momento del incidente. La verdad salió a la luz gracias a la revisión de las cámaras de seguridad por parte del fiscal del caso.

Daiana describió a Renata como una niña feliz, inocente y cariñosa, siempre dispuesta a regalar una sonrisa y un abrazo.

“Renata era feliz, no tenía maldad, no sabía lo que era la maldad. Ella siempre te regalaba una sonrisa, un abrazo, era tan cariñosa. Yo la dejaba tranquila”, expresó con el corazón roto. La madre exige justicia y que los responsables rindan cuentas por lo sucedido, afirmando que “esto no puede estar pasando, nos destruyeron”.

El centro terapéutico, destinado a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ofrecía diversas actividades recreativas, incluyendo el uso de la piscina. El personal del centro informó inicialmente a las autoridades que Renata se había descompensado en el agua. Tras alertar la situación, la sacaron de la piscina e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Sin embargo, cuando el personal de salud llegó y continuó con las maniobras de reanimación, la trasladó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de la localidad, pero ya era demasiado tarde; Renata ingresó sin signos vitales y no pudo ser salvada. La causa ha sido calificada como “homicidio culposo” y se encuentra actualmente bajo investigación. Las guardavidas y dos cuidadores del centro terapéutico han sido imputados en el caso





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