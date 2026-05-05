Dolly Parton cancela definitivamente sus conciertos en Las Vegas por problemas de salud

La icónica cantante de música country, Dolly Parton, ha anunciado la cancelación definitiva de sus seis conciertos programados en Las Vegas debido a complicaciones de salud. A pesar de esto, la artista sigue trabajando en otros proyectos y agradece el apoyo de sus fans.

Dolly Parton , una de las figuras más emblemáticas de la música country , ha anunciado la cancelación definitiva de una serie de seis conciertos programados para Las Vegas .

A sus ochenta años, la artista sigue demostrando una gran pasión por el escenario, pero su salud le ha obligado a tomar esta difícil decisión. Inicialmente, los shows fueron reprogramados desde septiembre del año pasado a diciembre de este año debido a problemas de salud, pero lamentablemente, la situación no ha mejorado lo suficiente como para permitirle actuar. Parton compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó detalladamente su estado de salud, expresando tanto buenas como malas noticias.

La buena noticia es que está respondiendo positivamente a los tratamientos y mejorando día a día. Sin embargo, la mala noticia es que necesita más tiempo para recuperarse completamente y estar en condiciones de ofrecer una performance de la calidad que sus fans esperan.

Los medicamentos y tratamientos que está recibiendo le provocan mareos, lo que dificulta la posibilidad de actuar con la energía y el dinamismo que la caracterizan, especialmente considerando su costumbre de usar tacones altos de cinco pulgadas durante sus presentaciones. Con un toque de humor, Parton se describió como un auto clásico que necesita restauración para volver a funcionar a la perfección, asegurando que ningún médico ha expresado preocupaciones sobre su salud mental.

Reveló que ha tenido problemas recurrentes con cálculos renales y que su sistema inmune y digestivo han estado debilitados durante los últimos tres años, pero confía en que se fortalecerán con el tiempo. A pesar de esta pausa en su agenda de conciertos, Dolly Parton sigue comprometida con sus proyectos profesionales. Anunció que continúa trabajando en el musical de Broadway basado en su vida y que mantiene otros proyectos laborales en curso que la mantienen activa.

La noticia de la cancelación de los conciertos ha generado una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fans, quienes le desean una pronta recuperación y esperan poder disfrutar de su música en vivo nuevamente. Su hermana, Freida Parton, recurrió a Facebook para pedir oraciones por la artista, expresando su fe en el poder de la oración y pidiendo a los fans que se unieran en una cadena de oración por su hermana.

Freida describió a Dolly como una persona fuerte y amada, y confió en que, con las oraciones de sus seguidores, se recuperará pronto. Recordemos que Parton ya había pospuesto las fechas de sus conciertos en Las Vegas en septiembre del año pasado, citando desafíos de salud y la necesidad de someterse a algunos procedimientos médicos.

En aquel momento, bromeó sobre la necesidad de un 'chequeo de 100 mil millas', aunque aclaró que no se trataba de una visita a su cirujano plástico. La cantante enfatizó su compromiso con sus fans, explicando que no quería ofrecer un espectáculo que no estuviera a la altura de sus expectativas. Reconoció que sus seguidores invierten dinero en sus conciertos y que merecen verla en su mejor momento.

Aseguró que, si bien necesita tiempo para recuperarse, no tiene planes de retirarse de la música, ya que siente que Dios aún no le ha indicado que lo haga. Sin embargo, considera que es necesario reducir el ritmo por ahora para prepararse para futuras aventuras con sus fans. Parton agradeció la comprensión de su público y les prometió que volverá a los escenarios tan pronto como sea posible.

Su mensaje refleja su dedicación a su arte y su profundo respeto por sus seguidores, quienes han sido una fuente constante de inspiración y apoyo a lo largo de su exitosa carrera. La artista ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia al enfrentar estos desafíos de salud, y su actitud positiva y su sentido del humor son un ejemplo para todos.

La comunidad musical y sus fans esperan con ansias su regreso a los escenarios, donde podrá seguir compartiendo su talento y su alegría con el mundo





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