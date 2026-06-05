Dolar sube en Argentina, reservas alcanzan 48.369 millones de dólares

La cotización paralela concluyó la jornada con una suba de cinco pesos con respecto al miércoles. Las reservas alcanzan 48.369 millones de dólares, según el balance que publicó este jueves el organismo que preside Santiago Bausili.

Jue. 04.06.2026-17:04La cotización paralela concluyó la jornada con una suba de cinco pesos con respecto al miércoles. Así, las reservas llegan a 48.369 millones de dólares, según el balance que publicó este jueves el organismo que preside Santiago Bausili.

El crédito al consumo lleva 7 meses en baja y pierde fuerza el crecimiento de los préstamos en dólares Mientras que en los bancos y en el Gobierno sostienen que en materia de créditos, tasas y mora"lo peor ya pasó", los números aún no llegan a reflejar este cambio de tendencia. El mes pasado, el crédito al sector privado en pesos registró otra caída mensual y los préstamos al consumo también mostraron la primera baja interanual en términos reales desde agosto de 2024.

El crédito como motor de crecimiento no logra ponerse en marcha, afectado por tasas activas que permanecen elevadas respecto a la inflación, salarios que aún no logran recomponerse y un ratio de morosidad que hace que los bancos apliquen políticas más restrictivas. Mientras que en los bancos Santander y BBVA el dólar se ofrece a $ 1.460 para la venta y $ 1.410 para la compra, en el ICBC lo hace a $ 1.455 y $ 1.395 respectivamente.

En el banco Supervielle, en tanto, la divisa cotiza a $ 1.454,5 y $ 1.409,5. La cotización de la divisa estadounidense bajó 5 pesos en el cierre de la rueda y terminó la jornada a $ 1.455 para la venta y $ 1.405 para la compra en la pizarra del Banco Nación. Por qué sube el dólar: sumó $30 esta semana y ya está en $ 1.460 Aunque con cierta volatilidad, el dólar vuelve a mostrarse demandado este jueves.

La cotización minorista se consigue a $1.460 en los bancos, una suba de $30 en las primeras cuatro ruedas de junio. Esto representa un cambio de tendencia con lo que se había registrado en meses anteriores: el dólar avanza esta semana 2,1% y recorta la caída que acumulaba desde que empezó el año. La presión alcista de estos días se registró en el segmento mayorista, donde operan los grandes jugadores del mercado de cambios.

Operadores indicaron una mayor presencia del Banco Central, primero en el mercado de futuros y luego en la curva de bonos atados al dólar para intentar contener una mayor demanda dolarizadora. Mientras que el dólar contado con liquidación se mantiene estable a $ 1.514,1, el dólar MEP o bolsa baja a $ 1.457,98. En un mercado donde el bitcoin baja un 1,5% a US$ 63.082, el dólar cripto se mantiene estable a $ 1.518,27.

Mientras que en los bancos Santander y BBVA el dólar se ofrece a $ 1.460 para la venta y $ 1.410 para la compra, en el ICBC lo hace a $ 1.475 y $ 1.415 respectivamente. En el banco Supervielle, en tanto, la divisa cotiza a $ 1.456 y $ 1.411.

El FMI celebró las compras de reservas del BCRA y dijo que está cerca de cumplir la meta de todo el año El Fondo Monetario Internacional destacó este jueves la fuerte acumulación de reservas del Banco Central y aseguró que la Argentina está cerca de cumplir la meta fijada para todo 2026 en el marco del programa acordado con el organismo. La portavoz del FMI, Julie Kozack, sostuvo que desde el comienzo del año la autoridad monetaria ya compró US$ 10.000 millones en divisas, una cifra que permitió una mejora significativa en la posición externa del país.

Mientras que el dólar contado con liquidación cae a $ 1.513,26, el dólar MEP o bolsa baja a $ 1.457,98. Los bancos se suben a la ola de la emisión de deuda y colocan bonos para financiar el crédit





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dolar Reservas Banco Central Emisión De Deuda Crédito Al Consumo Tasa De Interés Mora

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El dólar CCL sube y se mantiene dentro de las bandas de fluctuaciónLa cotización del dólar CCL o dólar cable registró un aumento durante el lunes, cerrando el mes de mayo con una subida de $25 respecto de abril. A pesar de esta alza, la divisa oficial se mantiene dentro de las bandas que permiten su fluctuación, las cuales se actualizan al ritmo del último dato de inflación. Desde el inicio del año, la cotización del dólar oficial ha experimentado un aumento acumulado de $25, ubicándose en $1458,30 para la compra y $1458,90 para la venta en los bancos de la City.

Read more »

La cotización del dólar oficial en Argentina sigue en alzaLa divisa oficial ha alcanzado su quinto mes consecutivo de aumento, con una suba de $25 respecto de abril. La inflación sigue siendo un tema de preocupación en la economía argentina.

Read more »

Argentina: recorte de crecimiento y perspectivas del dólar e inflaciónLa OCDE recortó 1,6 puntos el crecimiento de Argentina. El contado con liquidación (CCL) finalizará el año por encima de cierta cifra. El BCRA acumula compras de dólares y se ajustan metas con el FMI. La inflación no logra perforar el piso del 2% mensual y recién bajaría en agosto.

Read more »

La cotización del dólar oficial y el paralelo en junioLa cotización del dólar oficial y el paralelo en junio ha experimentado cambios significativos. El dólar paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $ 25 respecto de abril, alcanzando los $ 1405. La inflación sigue siendo un factor importante en la determinación de la cotización del dólar. El dólar paralelo ha acumulado compras por u$s 10.236 millones desde que arrancó el año. La cotización del dólar oficial ha sido influenciada por la acumulación de reservas.

Read more »