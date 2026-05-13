Dolar mexicano sufre una caída del -0.09% en la apertura de sesión

Después de haber subido durante el año previo, el dólar mexicano presenta una caída en la apertura de sessin el 13 de mayo de 2026. Sin embargo, la moneda demuestra una tendencia a la alza en los últimos días y años, con un -8.86% de caídas en el año y una volatilidad más estable que la de años anteriores.

El dólar mexicano sufre una desvalorización en la apertura de la sesión en México y cae un -0.09% en relación a la cotización del día anterior.

Durante los últimos 10 días, el dólar mostró una volatilidad elevada que alternó subidas y caídas. Predominaron 6 caídas y 4 alzas en el período. En el último año, el dólar ha retrocedido un -8.86%. La volatilidad económica del activo en la última semana fue del 5.29%.

La cotización del dólar muestra una tendencia a la alza, con un dato de -1 igual a 2. Recomendaciones para los que necesiten comprar o vender divisas: bancos, casas de cambio autorizadas o fondos ETFs. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para transferir dinero entre cuentas depositadas en México. Montos sin límites en transferencias entre cuentas





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