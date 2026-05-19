Dolar mexicano cotiza a 17.29 pesos en el mercado de divisas

La cotización del Dólar mexicano en el mercado de divisas durante la sesión de apertura del martes, 19 de mayo de 2026, se ubica en 17.29 pesos. Durante el día de ayer, el costo máximo alcanzado fue de 17.31 pesos y el mínimo de 17.26 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó un 0.67%, pero en el último año, registró una caída de 9.16%. La tarjeta informativa del ISSSTE en relación con la nota publicada por El Cronista México, titulada ‘Alerta ISSSTE: suspenderán el servicio a beneficiarios que no efectúen este trámite apremiante a tiempo’.

Cotiza a 17.29 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 19 de mayo de 2026. Esta cifra muestra que durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.31 pesos y un mínimo de 17.26 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.67%, pero en el último año acumuló una caída de 9.16%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente. Tarjeta informativa del ISSSTE en relación con la nota publicada por El Cronista México, titulada ‘Alerta ISSSTE: suspenderán el servicio a beneficiarios que no efectúen este trámite apremiante a tiempo’





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