Dolar blue y oficial en Argentina: precios y noticias

El texto describe los precios y noticias del dólar blue y oficial en Argentina, incluyendo una comparación entre ambos y una explicación sobre la brecha existente entre ambos.

El dólar blue hoy viernes 15 de mayo cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 110 (contra $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 15 de mayo se ofrece a $ 1365 para la compra y $ 1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, sin embargo, viene de cerrar abril con una variación mínima (subió solo $ 10 respecto de marzo) y, en lo que va del año, se ubica $ 60 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es nula





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