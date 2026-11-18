El documental Intersex / El círculo violeta de Teresa Martino llega al Cine Teatro Helios. Conoce la fecha, hora y contexto de la proyección en Morón.

El miércoles 18 de noviembre, a las 18:30 horas, se llevará a cabo una función destacada del documental " Intersex / El círculo violeta" en el Cine Teatro Helios, ubicado en el Bulevar San Martín 3076 de El Palomar, municipio de Morón. Este evento cinematático se presenta como un mecanismo fundamental de visibilización para una comunidad histórica que ha operado bajo el silencio institucional y la marginación social durante décadas. La proyección ocurre pocos días después de la clausura de las Semanas de Visibilidad Intersex, periodo que se extendió desde el 26 de octubre hasta el 8 de noviembre.

Contexto de la intersexualidad en Argentina

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas nacidas con variaciones en las características sexuales representan hasta el 1,7 % de la población mundial. Esta cifra es comparable a la demografía de las personas pelirrojas, aunque la comunidad intersex mantiene una baja visibilidad pública y enfrenta barreras significativas para acceder al reconocimiento legal. En Argentina, país que fue pionero en la legislación sobre identidad de género, aún no existe una normativa específica que otorgue protección integral a las personas intersex. El proyecto de ley de Protección Integral de las Características Sexuales fue ingresado a la Cámara de Diputados en el año 2020, pero hasta la fecha permanece estancado sin una aprobación concreta.

Also read Violeta Diez y sus canciones como necesidad vital

Crítica a las intervenciones médicas no consentidas

La obra documenta cómo el sistema médico intervino en cuerpos intersex para forzar su ajuste a un molde binario y heterosexual, generando daños físicos y emocionales irreparables en los pacientes. Mauro Cabral, una figura destacada del activismo intersex, señala que estas intervenciones denominadas "normalizantes" no responden a urgencias médicas, sino a imperativos sociales que tienen consecuencias que duran toda la vida. El documental centra su mirada en la experiencia y el activismo de un grupo de personas que luchan por detener estas prácticas médicas nocivas y por reivindicar la autonomía corporal como una cuestión inalienable de derechos humanos.

Testimonios y recorrido internacional del filme

Durante sus 92 minutos de duración, la película reúne las experiencias personales y políticas de Pauli Sosa, Mauro Cabral Grinspan, Giuliana Del Mar Rodríguez, María José Brizuela, María Candelaria Schamun y Marina Elichiry. El título hace referencia al círculo violeta de la bandera intersex, creada en 2013, como un símbolo que afirma que nada en estos cuerpos está roto y que no requiere permiso para existir. Estrenada en mayo de 2025 en Viedma y Carmen de Patagones, donde ganó el máximo premio nacional, la película viajó posteriormente a festivales de Perú, Uruguay y España, incluida la participación en el CINHOMO de Valladolid.

Advertisement

Perfil de la realizadora Teresa Martino

Teresa Martino, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CIC) y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), firma la dirección, producción, guion y montaje de la obra. Su trayectoria incluye el documental "En voz alta" y los cortometrajes "Pumping" y "Revés", siempre desde una perspectiva de género y LGBTIQ+. La presencia de la directora en la función de El Palomar permitirá un acercamiento directo con el público para discutir la realidad que ha permanecido fuera de las conversaciones públicas, invitando a escuchar a quienes fueron objeto de decisiones ajenas sobre sus propios cuerpos.

Detalles logísticos para asistir a la función

La función se realizará en el Cine Teatro Helios, en el Bulevar San Martín 3076 de El Palomar, Morón. Los asistentes podrán contar con la participación directa de la directora Teresa Martino, quien facilitará un espacio de diálogo sobre la película y los desafíos legislativos pendientes. Este evento constituye una oportunidad concreta para acercarse a una realidad que todavía permanece fuera de buena parte de las conversaciones públicas, más allá de ofrecer respuestas cerradas, el documental invita a reconocer la autonomía corporal como una cuestión de derechos humanos fundamentales.