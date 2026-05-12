Docentes y Estudiantes de Universidades Públicas Nacional Realizan la Cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo

Docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales reclamaron que el Gobierno incumple con la norma, desoye los fallos de la Justicia y empuje a cientos de docentes a abandonar las aulas porque no es posible mantener un hogar con el sueldo actual. La marcha fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina.

Sin reclamos partidarios, docentes y estudiantes de las universidades públicas nacionales realizaron este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria , con su centro Plaza de Mayo, donde presentaron un documento para reclamar que el Gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

Miles de personas se reunieron este martes en distintos puntos del país para la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada durante el mandato de Javier Milei, ahora en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario





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