Docentes Udesa desmarcan de la clase de Milei en San Andrés

Docentes de Udesa manifestaron su malestar y rechazaron la participación del Presidente en una clase en la Universidad de San Andrés, al poco tiempo de la cuarta Marcha Federal Universitaria por el financiamiento y actualización del salario docente.

La clase de Javier Milei generó malestar en docentes de Udesa, a una semana de la marcha universitaria. Cuestionan que se realizara en medio de la escalada del conflicto con los fondos para la educación pública y que no fuera una ‘charla abierta’; el documento de más de 100 profesores para desmarcarse del PresidenteRechazo docente a la charla de Javier Milei en la universidad de San Andrés a una semana de la marcha por financiamiento- no solo fue una sorpresa para los estudiantes, sino también para el cuerpo docente, lo que generópara las casas de altos estudios de carácter público.

En este contexto, alrededor de 100 docentes de Udesa firmaron u





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