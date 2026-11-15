Docentes suspendidas en Río Negro por reclamar contra Resolución 439/26

Cuatro profesoras del IFDC Villa Regina fueron apartadas de sus funciones y reubicadas en áreas ajenas a su especialidad tras cuestionar la nueva normativa educativa provincial.

Cuatro docentes feministas del Instituto de Formación Docente Continua de Villa Regina, en Río Negro, enfrentan una suspensión laboral iniciada en julio junto con un expediente administrativo abierto en su contra. Las profesionales, reconocidas especialistas en Educación Sexual Integral y representantes de su claustro en el consejo directivo, fueron reubicadas en dependencias estatales alejadas de su trayectoria académica, como Aguas Rionegrinas o Criminalística.

Esta medida discriminatoria implica también la prohibición de acceder a casi todas las instituciones de educación superior de la provincia y la nulidad de su participación en jornadas específicas de su campo formativo. Simultáneamente, el Ministerio de Educación de Río Negro, dirigido por Patricia Campos, declaró nuevamente abiertos a concurso los cargos titulares que las cuatro mujeres habían obtenido mediante procesos selectivos previos, vacante que ahora afecta la estabilidad laboral de las profesionales.

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Origen del conflicto institucional

La tensión institucional se originó con la implementación de la Resolución 439/26 del Consejo Provincial de Educación de Río Negro, aprobada en enero de este año. Esta normativa modificó las condiciones para la designación de docentes por concurso y alteró la cantidad de horas que puede asumir cada instructor en los institutos de formación docente de la provincia.

El cuerpo docente del IFDC de Villa Regina manifestó su rechazo a esta resolución durante sucesivas asambleas, argumentando que fue aprobada sin una instancia efectiva de participación de las comunidades educativas. Las cuatro consejeras actuaron en cumplimiento del mandato recibido por el claustro para llevar su posición al Consejo Directivo, solicitando la suspensión de decisiones vinculadas con los concursos hasta obtener una respuesta formal de las autoridades educativas.

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Posiciones de los actores involucrados

La Asamblea Interclaustros denunció lo que califica como un persecución y disciplinamiento político, señalando que el gobernador Alberto Weretilneck se niega a atender los reclamos justificados. El conflicto escaló cuando la Dirección de Educación Superior de la provincia, a cargo de Gabriela Yocco, intimó a producir designaciones bajo la nueva normativa e inició cinco sumarios administrativos, incluyendo a las cuatro consejeras y al director del instituto, quien es el único funcionario que no fue suspendido.

Los nombres de las profesoras sumariadas permanecen reservados debido a la continuidad del procedimiento administrativo. Sin embargo, un comunicado oficial difundido en toda la provincia argumenta que no se trata de un conflicto individual ni de una defensa corporativa, sino de una preocupación colectiva por las consecuencias negativas que la aplicación de la Resolución 439/26 estaba generando en los Institutos de Formación Docente Continua.

Impacto en la educación provincial

Las consecuencias de esta decisión trascienden la situación laboral de las afectadas, dejando al consejo directivo del instituto sin funcionamiento efectivo y paralizando la cogobierno institucional. La resolución del órgano de gestión, que tiene entre sus funciones clave designar docentes por concurso, se encuentra virtualmente suspendida, lo que complica la gobernanza educativa actual.

El sector estudiantil ha elevado sus quejas junto con la comunidad académica, protagonizando acciones callejeras y académicas bajo la consigna "Faltan cuatro compañeras en el IFDC de Villa Regina". Este movimiento ha reunido adhesiones institucionales significativas, incluyendo al Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, la diputada nacional Myriam Bregman, y organizaciones feministas como La Revuelta y el Movimiento Federal Por Más ESI.

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La socióloga Dora Barrancos y cientos de firmas respaldan la postura de que las docentes actuaron dentro del marco del Reglamento Orgánico Marco del Nivel Superior (ROM). A pesar de ello, la respuesta del gobierno provincial no abrió una instancia de diálogo para discutir las objeciones planteadas, priorizando la vía sancionatoria sobre el debate educativo.