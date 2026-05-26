Docentes de la UBA convocan clases públicas y paro para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La UBA organiza protestas frente al Palacio de Justicia y declara un paro de cinco días para presionar a la Corte Suprema y al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, denunciando insuficientes aumentos salariales y una larga falta de cumplimiento de la normativa.

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) ha anunciado que llevará a cabo una serie de clases públicas frente al Palacio de Justicia, en el cruce de las calles Talcahuano, Tucumán y Lavalle, con el objetivo de presionar a la Corte Suprema para que garantice la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa está siendo coordinada por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Estas organizaciones buscan que el máximo tribunal haga respetar una normativa que, según ellos, se encuentra bajo una interpretación judicial restrictiva después de que la Cámara Federal de lo Contencioso Administrativo habilitara una instancia extraordinaria para revisar el caso.

La protesta se enmarca dentro de la jornada de clases públicas, un espacio que se ha convertido en el epicentro de la defensa del sistema universitario nacional y de la exigencia de la plena implementación del financiamiento acordado para las instituciones de educación superior. El paro docente, que comenzó el martes 26 de mayo y se prolongará hasta el sábado 30 del mismo mes, ha sido declarado con una duración inicial de cinco días, aunque los gremios han advertido que podrían extenderlo o iniciar nuevas medidas de fuerza al comienzo del segundo cuatrimestre.

En declaraciones públicas, los representantes sindicales han subrayado la gravedad de la situación económica que atraviesa el sector: la inflación de abril se ubicó en un 2,6%, mientras que el aumento salarial anunciado por el Gobierno fue de apenas 1,5%, considerado insuficiente para cubrir la pérdida de poder adquisitivo. Según los docentes, para mayo sería necesario un ajuste salarial del 56% para restaurar el nivel de vida de los trabajadores universitarios.

Además, han denunciado que el Gobierno lleva 213 días sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una evidencia que, según ellos, constituye un ataque no solo a la universidad pública sino también a la democracia del país. En el marco de la cuarta Marcha Federal en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, la Corte Suprema confirmó su intervención en la causa judicial impulsada por el Gobierno, destinada a frenar la aplicación de la normativa.

Los organizadores de la movilización han señalado que la medida de fuerza no se limita a la capital, sino que se acompañará de acciones de visibilización y protesta en todo el territorio nacional. Asimismo, han comunicado que el periodo de paro será utilizado para definir las próximas estrategias y acciones a seguir de cara al cierre del primer semestre, con miras a garantizar que el financiamiento universitario sea respetado y que las negociaciones salariales sean reactivadas.

La convocatoria también ha sido respaldada por la Confederación Nacional de la Actividad Universitaria (CONADU) Histórica, que ha unido sus esfuerzos para exigir la reapertura de las negociaciones paritarias y la restitución del financiamiento garantizado por la ley. En conclusión, la comunidad académica de la UBA y de otras universidades públicas del país mantiene una postura firme y unida frente a lo que describen como una vulneración sistemática de sus derechos laborales y educativos, exigiendo una respuesta inmediata por parte del poder judicial y del ejecutivo nacional





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