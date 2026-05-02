Doble Tragedia en las Rutas: Madre e Hija Fallecen en San Luis y Accidente con Caballo en Entre Ríos

Una madre y su hija de un año murieron en un choque contra un camión en San Luis, mientras que otro accidente en Entre Ríos involucró a un caballo y dejó un herido. Ambos incidentes resaltan la importancia de la seguridad vial.

Una tragedia sacudió la provincia de San Luis este viernes, cobrando la vida de una madre y su hija de un año en un impactante choque contra un camión en la ruta nacional 146.

Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su pequeña hija, Mia Nahiara Núñez Enríquez, perdieron la vida en el lugar del accidente. El esposo de Silvina y padre de Mia, conducía la camioneta en la que viajaban y se encuentra actualmente internado en estado crítico en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de la capital provincial.

La familia, oriunda de Cañada Seca, Mendoza, se dirigía al Santuario Cristo de la Quebrada para participar en una actividad religiosa, un viaje que se tornó en una irreparable pérdida. El impacto, de gran magnitud, ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en el kilómetro 161 de la ruta 146, cerca de la localidad de Beazley. Las condiciones de visibilidad eran reducidas en el momento del accidente, lo que complicó las tareas de rescate y la investigación inicial.

El camión involucrado, un Mercedes Benz 1735 con semirremolque, transportaba carga desde Santa Fe hacia San Rafael. Su conductor, un hombre de 53 años, y su acompañante, una mujer de 45, resultaron ilesos y colaboraron con las autoridades brindando su testimonio. La investigación preliminar apunta a posibles causas como el cansancio del conductor o una maniobra de sobrepaso imprudente, aunque se espera el resultado de los peritajes realizados por Criminalística y Bomberos para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

La comunidad de Cañada Seca se encuentra consternada por la pérdida de Silvina y Mia, quienes eran miembros queridos y respetados. Sus restos serán velados en Salto de las Rosas antes de ser sepultados en el cementerio de Cañada Seca. Este trágico suceso pone de manifiesto la importancia de extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas y durante la noche, y la necesidad de respetar las normas de tránsito para evitar consecuencias fatales.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los usuarios de la vía pública. Paralelamente, en la provincia de Entre Ríos, otro accidente vial generó preocupación y demoras en el tránsito. Dos camionetas, una Volkswagen Surán y una Fiat Toro, junto con un camión Volvo que transportaba postes de madera, protagonizaron un choque en el cruce de la ruta provincial 4 y la Autovía 14.

El incidente se desencadenó cuando uno de los vehículos impactó contra un caballo que cruzaba repentinamente la calzada. Afortunadamente, las lesiones no fueron tan graves como en el accidente de San Luis. Un hombre de 34 años, conductor de la Surán y oriundo de Feliciano, fue el único herido y recibió atención médica en el Hospital Masvernat. Los demás ocupantes de los vehículos involucrados no sufrieron lesiones de consideración.

Sin embargo, la carga de postes de madera del camión se dispersó sobre la ruta, obstaculizando el tránsito vehicular y generando importantes demoras. Personal policial se desplegó rápidamente en el lugar para organizar la circulación, asegurar la zona y coordinar la retirada de los restos de madera de la vía. Este incidente subraya los peligros que representan los animales sueltos en las rutas y la importancia de conducir con precaución, especialmente en zonas rurales.

La presencia de animales en la calzada puede generar situaciones de riesgo impredecibles y requerir reacciones rápidas por parte de los conductores para evitar accidentes. La sucesión de estos accidentes en un mismo día pone de relieve la necesidad de reforzar las campañas de concientización sobre seguridad vial y de mejorar las condiciones de las rutas en todo el país.

Es fundamental que los conductores respeten los límites de velocidad, eviten distracciones al volante, realicen controles periódicos de sus vehículos y descansen adecuadamente antes de emprender viajes largos. Asimismo, es importante que las autoridades inviertan en la señalización de las rutas, en el mantenimiento de la infraestructura vial y en la implementación de medidas para prevenir la presencia de animales en la calzada.

La seguridad vial es un tema que nos concierne a todos y requiere un esfuerzo conjunto para reducir el número de accidentes y salvar vidas. La pérdida de Silvina y Mia es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras que pueden tener los accidentes de tránsito y de la importancia de tomar todas las precauciones necesarias para evitar tragedias similares.

La comunidad mendocina y la provincia de San Luis en particular, lloran la pérdida de estas dos vidas y esperan una pronta recuperación para el esposo y padre de la pequeña Mia. La investigación de ambos accidentes continúa en curso para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades correspondientes





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