Doble Muerte en Rosario: Investigan un Trágico Desenlace de Pareja de Estudiantes

Una pareja de estudiantes de Psicología de 22 años fue encontrada sin vida en Rosario, con pocas horas de diferencia y a escasa distancia. La investigación apunta a un posible pacto suicida, aunque se analizan todas las hipótesis.

Un suceso conmocionante ha sacudido la ciudad de Rosario , donde una joven pareja de tan solo 22 años, ambos estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), fueron hallados sin vida en circunstancias que aún se investigan. Los cuerpos fueron descubiertos a pocas cuadras de distancia, marcando el final de un vínculo que apenas llevaba unos meses de convivencia. El primer reporte se originó con la denuncia de la muerte de Valentín Alcida, de 22 años.

El llamado al sistema de emergencias 911 se produjo alrededor de las 4 de la madrugada del viernes. Según las primeras informaciones, el joven se habría arrojado al vacío desde un octavo piso de un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100, en la zona este de Rosario. A pesar de haber recibido asistencia médica de urgencia y ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), los esfuerzos por salvarle la vida resultaron infructuosos. En un giro escalofriante de los hechos, se conoció que, minutos antes de su trágico acto, Valentín habría llamado a la Policía de Santa Fe para alertar sobre la situación de su pareja, Sophia Civarelli, quien se encontraba en un departamento a pocas cuadras de distancia. Sophia Civarelli fue encontrada sin vida en un departamento situado en la calle 3 de Febrero al 2400. El cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello, y un cuchillo de cocina tipo Tramontina yacía a pocos centímetros de ella, sin que se observaran otras lesiones significativas. El médico legista que intervino en la escena preliminarmente sugirió que los indicios apuntan hacia un posible suicidio, que habría ocurrido entre la tarde y la noche del jueves. La fiscal del caso, Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, reforzó esta hipótesis al declarar que no existen elementos para determinar la intervención de un tercero en la muerte de Sophia. Agregó que en el departamento donde fue hallada Civarelli se encontró una nota manuscrita por Alcida, en la cual expresaba su intención de quitarse la vida al no haber podido salvar a su novia. La fiscal explicó que Valentín detalló en la carta su intento de suicidio y su decisión final de arrojarse desde el octavo piso, tal como lo había anunciado, tras no poder concretarlo de otras maneras. Si bien la carátula inicial del caso es de doble muerte dudosa, y no se descartan otras hipótesis, la fuerte presunción apunta hacia un pacto suicida. Se ordenó el peritaje de los teléfonos celulares de ambos jóvenes para intentar esclarecer completamente los hechos que rodearon esta trágica desaparición. La investigación se centra en reconstruir las últimas horas de la pareja, analizando los detalles de la nota encontrada y los testimonios que puedan arrojar luz sobre los motivos que los habrían llevado a tomar esta drástica decisión. La fiscal Ranciari enfatizó la ausencia de antecedentes de violencia de género, pero subrayó la necesidad de un peritaje exhaustivo para confirmar o descartar cualquier otra posibilidad. La comunidad universitaria y los allegados a Sophia y Valentín se encuentran consternados ante este desenlace, mientras las autoridades trabajan para dilucidar las circunstancias exactas que rodearon este doble fallecimiento que ha dejado un profundo dolor en Rosario





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