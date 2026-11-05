DNU 1103/2026: Feriados por la visita del Papa León XIV

El gobierno promulgó el DNU 1103/2026 para decretar feriados nacionales y provinciales por la visita del Papa León XIV, generando largas vacaciones en Buenos Aires y Córdoba en noviembre de 2026.

El gobierno nacional liderado por Javier Milei oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 1103/2026 una serie de feriados destinados a facilitar la participación ciudadana durante la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina. Esta medida administrativa busca organizar el acompañamiento popular y los eventos protocolares, impactando directamente en la carga laboral de los empleados públicos en varias jurisdicciones estratégicas del país.

La coordinación entre la gestión presidencial y las provincias permitió crear un calendario atípico que beneficiará significativamente a los trabajadores, especialmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo central de esta normativa es garantizar la logística necesaria para los actos oficiales sin descuidar el descanso de la población, estableciendo puentes feriados que extenderán las jornadas de inactividad laboral.

Also read El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales para la visita del papa León XIV a la Argentina

Detalles del DNU 1103/2026 y Calendario

El artículo primero del DNU 1103/2026 declara de interés nacional la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina, abarcando todas las actividades vinculadas con su organización institucional. Para cumplir con este mandato, se establece un feriado nacional obligatorio el lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República, marcando el inicio oficial de las celebraciones religiosas y cívicas.

Posteriormente, el decreto dispone un feriado exclusivo el martes 10 de noviembre de 2026, que aplica únicamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta diferenciación territorial responde a la distribución geográfica de los actos oficiales programados, asegurando que las autoridades locales y los empleados de estas jurisdicciones puedan asistir a los eventos sin interrupciones laborales en esa jornada específica.

Advertisement

Impacto en Buenos Aires y Bahía Blanca

La provincia de Buenos Aires se posiciona como una de las zonas más favorecidas por esta normativa al sumar un asueto provincial el miércoles 11 de noviembre de 2026, coincidiendo con la presencia del Santo Padre en el territorio bonaerense. En este día, el Papa León XIV mantendrá un encuentro oficial con el gobernador Axel Kicillof, motivo por el cual se declara feriado provincial para permitir la máxima participación institucional y ciudadana.

En el caso particular de Bahía Blanca, el personal municipal disfrutará de cinco días consecutivos de descanso, integrando fines de semana y feriados declarados. El receso comenzará el sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11, ya que el lunes 9 es feriado nacional, el martes 10 coincide con el Día del Empleado Municipal a nivel local, y el miércoles 11 aplica el asueto bonaerense. Esta acumulación de fechas convierte la semana laboral en una secuencia atípica con solo dos jornadas de actividad.

Mecanismos de Coordinación y Gestión

Para asegurar el éxito logístico de la operación, el artículo quinto del DNU crea la Unidad Ejecutora Especial Temporal bajo el ámbito de la Jefatura de Gabinet de Ministros. Esta nueva unidad tendrá como objeto planificar, coordinar, articular y conducir todas las acciones necesarias para la organización de la visita del Papa León XIV y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del evento.

La creación de este organismo temporal evidencia la escala de la operación de seguridad y protocolo que requiere la presencia del sumo pontífice. La autoridad central asumirá el control directo de los tiempos de descanso y las actividades laborales para evitar conflictos y garantizar que la infraestructura estatal funcione de manera fluida durante la estadía del líder católico en territorio argentino.

Advertisement

Consecuencias para el Sector Público

La implementación del DNU 1103/2026 redefine la carga laboral para miles de funcionarios en las jurisdicciones afectadas, otorgando beneficios concretos de descanso colectivo. El encadenamiento de feriados nacionales, provinciales y locales permite que los trabajadores de Buenos Aires y Córdoba disfruten de una pausa prolongada que facilita la organización familiar y turística.

Mientras las provincias de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires se benefician principalmente con el feriado del martes 10 de noviembre, la provincia de Buenos Aires obtiene una ventaja adicional con el cierre del miércoles 11. Esta estrategia de comunicación política busca fortalecer la imagen de cercanía entre el gobierno nacional, las autoridades provinciales y la ciudadanía durante un evento de tal magnitud histórica y religiosa.