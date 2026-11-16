La Dirección Nacional de Arbitraje exigió multas y expulsiones por invasión de zona VAR en octavos del Torneo Clausura, reactivando la norma de capitanes.

La Dirección Nacional de Arbitraje ( DNA) ha emitido una directiva contundente para los próximos encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura. Ante la ola de incidentes recientes, la entidad rectora del arbitraje nacional instó de manera enfática a los colegiados a aplicar sanciones rigurosas contra jugadores y cuerpos técnicos. Esta medida busca restablecer el orden y el respeto en el campo de juego, marcando un punto de inflexión en la gestión disciplinaria durante este torneo de playoffs.

Circular 02/26 y conductas prohibidas en el VAR

Mediante el documento oficial conocido como la Circular 02/26, la DNA estableció sin lugar a dudas las normas de comportamiento que deben regir cuando el árbitro recurre a la tecnología. El texto dejó claro que las protestas colectivas, los tumultos y la falta de respeto hacia la zona de intimidad del árbitro no serán tolerados. Asimismo, se prohíbe terminantemente la invasión de jugadores o miembros del cuerpo técnico cerca del área de monitoreo del VAR, una práctica que ha generado caos en los últimos tiempos y que requiere una intervención enérgica.

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Reactivación de la zona de capitanes

La institución reactivó la conocida "zona de capitanes", una medida implementada a fines de 2024 en el fútbol argentino con el objetivo específico de evitar los rodeos masivos alrededor de la autoridad durante decisiones complejas. Sin embargo, a medida que avanzaron los partidos, esta norma perdió rigor y los reclamos generalizados volvieron a dominar los encuentros. Ahora, la directiva busca reflotar la regla con mano firme, asegurando que la inconducta provocada por uno o más jugadores ante una decisión arbitral sea sancionada acorde al comportamiento observado, tanto en lo técnico como en lo disciplinario.

Impacto negativo en la imagen del colegiado

El documento oficial enviado a los colegiados subrayó que esta práctica genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas que dañan y vituperan significativamente la imagen arbitral. La DNA advirtió que el diálogo preventivo debe ser siempre la primera opción en el campo de juego. No obstante, ante la repetición de las acciones o la falta de colaboración de los protagonistas, los jueces están obligados a aplicar las sanciones técnicas y disciplinarias correspondientes. Este enfoque busca cortar de raíz una práctica habitual que ha sido fuente de múltiples conflictos en los estadios.

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Contexto de seguridad en los estadios

La necesidad de endurecer estas normas cobra mayor relevancia tras sucesos graves ocurridos en el Regional Amateur A. Tres hinchas terminaron hospitalizados tras el derrumbe de un alambrado durante un partido, lo que evidenció la fragilidad de la seguridad y el descontrol en las instalaciones. Aunque este incidente ocurrió en el amateurismo, la DNA utiliza estas señales de alerta para justificar la necesidad de una gestión más estricta en todas las divisiones, incluyendo los playoffs de primera categoría, donde la presión mediática y deportiva es extrema.

Siguientes pasos y aplicación inmediata

Con los octavos de final del Torneo Clausura a la vista, la advertencia de la DNA es clara: la impunidad ha terminado. Los árbitros ahora cuentan con el respaldo institucional total para actuar con severidad contra cualquier intento de intimidación o invasión de espacios protegidos. Se espera que esta circular sirva como un mecanismo disuasorio efectivo, priorizando la integridad física del personal técnico y la dignidad de la autoridad deportiva. El cumplimiento estricto de estas nuevas directrices será monitorizado de cerca por la entidad organizadora durante todo el desarrollo de las rondas eliminatorias.