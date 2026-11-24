La comedia argentina División Palermo obtiene su segundo Emmy Internacional consecutivo, consolidándose como un fenómeno global de la ficción en la 54° edición.

La televisión argentina ha logrado un hito histórico en la industria audiovisual global con la conquista del Premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Comedia. Este galardón corresponde a la segunda temporada de la serie División Palermo, la cual se impuso en la 54° edición del certamen realizada en Nueva York. Con esta victoria, la producción creada y protagonizada por Santiago Korovsky se convierte en la primera ficción argentina en alcanzar un bicampeonato en dicha disciplina.

Doblete histórico de la serie argentina

Esta estatuilla representa el segundo reconocimiento consecutivo para la comedia, tras haber ganado la misma distinción en la gala de 2024 con su primera entrega. La competencia fue extremadamente exigente, ya que Estados Unidos evaluó 56 producciones diversas provenientes de 21 países diferentes. El veredicto final fue emitido por un jurado compuesto por más de mil miembros independientes que analizaron detalladamente cada candidato a lo largo del proceso de selección.

Also read Tras el cruce con Robertito Funes Ugarte la cuenta de Instagram de La Crostita triplicó sus seguidores

Narrativa sobre diversidad y crimen urbano

La serie se ha consolidado como un fenómeno de audiencia y crítica gracias a su aproximación irreverente, ácida y profundamente empática hacia la diversidad. La premisa central gira en torno a una peculiar guardia urbana diseñada como una operación de marketing institucional, cuyo objetivo explícito es mejorar la imagen pública de las fuerzas de seguridad. Esta unidad está integrada por personas de sectores históricamente relegados y minorías, incluyendo actores y personajes con discapacidad, quienes intentan descifrar su rol operativo.

Evolución de la trama en la segunda temporada

La segunda temporada, estrenada el 17 de julio de 2025, amplió la escala argumental con un formato de seis episodios que tienen una duración entre 25 y 30 minutos cada uno. La historia profundiza en la infiltración del protagonista en una red criminal encubierta bajo la fachada de una cafetería en Palermo. La trama involucra un misterioso personaje que lidera esta operación delictiva, sumiendo a la guardia en tramas de alto riesgo mientras buscan su identidad.

Advertisement

Reconocimiento al elenco y la dirección

El éxito de la propuesta descansa sobre un equipo autoral y un reparto coral de primer nivel. El elenco original, que incluye a figuras clave como Momo González y los hermanos Cámara, mantiene un vínculo estrecho confirmado por las celebraciones durante la noche neoyorquina. La producción ha sido elogiada por su capacidad de humor de autoconciencia y por abordar temas políticos sin caer en el partidismo, buscando una perspectiva que trascienda el día a día.

Impacto cultural y futuro de la producción

Tras la confirmación del galardón, el equipo se trasladó inmediatamente a las plataformas digitales para celebrar con la audiencia. Santiago Korovsky reflexionó sobre la evolución de la serie, destacando que esta segunda temporada adopta una postura más extrema y arriesgada. Este triunfo reafirma el estatus de la televisión argentina como un actor relevante en el panorama internacional de la ficción contemporánea.