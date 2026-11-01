Distrito Escolar Virginia extiende descanso por Acción de Gracias 2026

Chesapeake Public Schools aprueba cinco días libres para estudiantes en noviembre 2026. Conoce las fechas de cierre y el impacto en el calendario académico.

Las autoridades educativas del distrito Chesapeake Public Schools en Virginia han confirmado una modificación significativa en el calendario académico para el año lectivo 2026. Esta decisión impacta directamente en la planificación de las familias y estudiantes, ya que se ha autorizado una extensión especial del periodo de descanso otoñal. La medida busca facilitar la conciliación familiar y reducir la carga operativa durante una semana clave del año escolar.

Decisión unánime de la junta escolar

El jueves 29 de octubre, la Junta Escolar se reunió para evaluar las propuestas de actualización del calendario para el periodo 2026-2027. Durante esta sesión, los miembros del consejo votaron de manera unánime a favor de la nueva programación. Esta aprobación formalizó los cambios que permitirán a los alumnos disfrutar de una semana más larga de vacaciones en noviembre de 2026.

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La comunicación oficial de esta decisión se llevó a cabo el viernes 30 de octubre. A través de los canales oficiales del distrito, se hizo público que el miércoles 25 de noviembre, que originalmente estaba programado como un día de salida anticipada, pasaría a convertirse en un día completo sin clases. Este ajuste refleja la voluntad de la institución de priorizar el bienestar estudiantil y la logística familiar.

Cinco días consecutivos de descanso garantizados

La extensión del descanso por Acción de Gracias alcanzará a todos los estudiantes del distrito de Chesapeake, ubicado en el estado de Virginia. Según lo establecido en el comunicado oficial, la medida implica el cierre total de todas las escuelas y oficinas administrativas del distrito. Este cierre se extenderá ininterrumpidamente desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

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Al sumar este periodo de cierre oficial con los fines de semana adyacentes, los alumnos tendrán derecho a cinco días consecutivos sin clases. El descanso comenzará el miércoles 25 de noviembre y concluirá el domingo 29 de noviembre, incluyendo el sábado 28 y el domingo 29 de ese mismo mes. Esta pausa continua permite a las familias planificar viajes o actividades de manera más efectiva, evitando interrupciones laborales o escolares durante la celebración principal.

El cambio aprobado modifica sustancialmente la programación original que había sido divulgada previamente. Anteriormente, el calendario contemplaba la realización de actividades escolares parciales durante la tarde del miércoles 25. La nueva directiva elimina por completo cualquier requisito académico o presencia física en las instalaciones durante ese día, alineando el horario con la nueva realidad de los cinco días libres.

Otras fechas de cierre en noviembre

Además de la extensión del descanso por Acción de Gracias, el distrito escolar recordó a la comunidad otras fechas críticas de noviembre en las que los establecimientos permanecerán cerrados. Estas fechas están vinculadas a conmemoraciones cívicas y jornadas electorales que requieren la participación de la comunidad educativa de manera diferente.

El martes 3 de noviembre, no habrá clases para los estudiantes debido a la celebración del Día de las Elecciones. En esta jornada, el personal docente estará ocupado con tareas administrativas y logísticas relacionadas con el proceso electoral, lo que justifica el cierre de las aulas. Esta práctica es común en muchos distritos para garantizar la participación ciudadana y el correcto funcionamiento de los centros de votación.

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Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre, todas las escuelas y oficinas administrativas del distrito cerrarán sus puertas por el Día de los Veteranos. Esta fecha honorífica rinde homenaje a los antiguos miembros de las fuerzas armadas y conlleva una serie de protocolos institucionales que requieren la ausencia de las clases regulares. Los padres y tutores deben estar atentos a estas fechas para organizar sus agendas personales y profesionales.

Las familias interesadas en obtener más detalles sobre el calendario actualizado y las próximas actividades programadas por el distrito, pueden consultar la información oficial en el sitio web autorizado de Chesapeake Public Schools. Esta fuente centralizada garantiza que todos los miembros de la comunidad educativa tengan acceso a datos precisos y actualizados sobre los cierres y horarios modificados.