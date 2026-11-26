El Ieral estima que la menor presión cambiaria y fiscal redujo la pérdida agro a US$ 5.000 millones en 2026, marcando una tendencia a la baja respecto a años anteriores.

Un informe reciente del Ieral estima que las distorsiones comerciales y cambiarias afectaron al sector agropecuario con una pérdida cercana a los 5.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026. Este cálculo destaca una reducción significativa en los costos impositivos y cambiarios que penalizan a los productores locales.

La caída histórica de la penalización fiscal

La estimación de US$ 4.800 millones representa una disminución considerable comparada con los 7.500 millones correspondientes a todo el año 2025 y los 10.900 millones registrados en 2024. Los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del Ieral de la Fundación Mediterránea, elaboraron el estudio para cuantificar cómo las políticas actuales impactan en los ingresos finales de los agricultores.

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El análisis demuestra que la penalización sobre el precio FOB para la soja bajó al 23,9%, mientras que para el maíz se situó en el 12,6%. Esta mejora estructural responde principalmente a la reducción de la brecha cambiaria y a las disminuciones en los derechos de exportación implementadas desde 2025.

Mecanismos de cálculo y componentes de la pérdida

La metodología utilizada por la Fundación Mediterránea distingue tres componentes principales para medir la brecha entre el precio de referencia internacional y el importe efectivo que recibe el productor. El primer componente son los derechos de exportación, que reducen directamente el precio que los compradores internos pueden pagar. El segundo incluye otras diferencias comerciales calculadas a partir de la distancia entre el valor FAS teórico y el observado en Rosario.

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El tercer componente es la distorsión cambiaria, que mide la pérdida de poder adquisitivo en dólares cuando el productor vende al tipo de cambio oficial pero necesita pesos adicionales para acceder a divisas en el mercado. El estudio utilizó como referencia el dólar contado con liquidación para sumar estos tres factores y obtener la retención equivalente total.

Evolución histórica por tipo de cultivo

En el caso de la soja, la retención equivalente total disminuyó casi 32 puntos porcentuales frente a 2023, cuando alcanzó el 55,5% del precio FOB. Durante 2024 descendió al 40,1%, principalmente por una menor distorsión cambiaria, y en 2025 retrocedió al 25,6% debido a la reducción de la brecha y de los derechos de exportación.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la cifra volvió a disminuir hasta el 23,9%, impulsada fundamentalmente por las rebajas aplicadas sobre las alícuotas. La comparación histórica muestra que la penalización osciló entre el 44% y el 57% durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y entre el 56% y el 61% bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Impacto específico en el mercado del maíz

La retención equivalente total del maíz se ubicó en el 12,6% durante los primeros nueve meses de 2026. Este resultado fue similar al 12% calculado para todo 2025, pero quedó muy por debajo del 25,2% de 2024 y del 50,7% registrado en 2023. La relevancia de este componente fue particularmente elevada en el cereal debido a que sus derechos de exportación fueron menores que los aplicados sobre la oleaginosa.

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Entre 2020 y 2023, el efecto cambiario representó una retención adicional de entre el 33% y el 40% del precio FOB, frente a alícuotas de exportación cercanas al 12%. Los niveles observados durante 2025 y 2026 solo habían sido inferiores entre 2016 y septiembre de 2018, período en el que el maíz estuvo exento de retenciones.

Restricciones cuantitativas y cupos de exportación

El informe también vinculó ciertos períodos con la existencia de cupos y restricciones instrumentadas mediante los Registros de Operaciones de Exportación. En 2011 y 2012, la brecha entre el FAS teórico y el precio observado representó 18 y 14 puntos del valor FOB, respectivamente, debido a estas medidas restrictivas.

Los U$S 4.800 millones estimados para los primeros nueve meses de 2026 fueron calculados a valores de octubre. Este dato subraya la evolución constante de la estructura impositiva y cambiaria que determina la rentabilidad real del agro argentino en el mercado global.