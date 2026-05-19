Dispute por la figura de Adorni genera enfrentamiento en LLA y en Balcarque 50

La disputa por la figura de Adorni genera un enfrentamiento entre líderes liberales y debilita la narrativa de austeridad del Gobierno en tiempos de desafíos económicos y legislativos sensibles.

El asesor de Javier Milei , Marco Caputo , rechazó las críticas y auspició la permanencia del mandatario, en medio de la falta de confianza en su gestión y las revelaciones del patrimonio de su hermano y legislador bonaerense, lo que genera discrepancia en sectores de la Casa Rosada y entre los propios liberales, quienes cuestionan la narrativa de austeridad del Gobierno.

Además, la disputa por la figura de Adorni afecta el manejo del control de la SIDE y se ha convertido en la superficie de un enfrentamiento que profundiza en LLA. La hermana del Presidente y Caputo dirigen fuerzas en el control de la nueva estructura de la SIDE, lo que genera fricciones y reflot en el entorno de la SIDE y en el poder balcarquí 50





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