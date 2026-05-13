Disputa por el timonel de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 se expande: Bullrich y Macri

La disputa por la conducción de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 comienza a mostrar a sus protagonistas, con la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich, crítica a la gestión del PRO y particularmente a Jorge Macri, mientras el jefe de Gobierno sostiene que la red de subte porteño ha pisoteado otras capitales de la región. Leandro Santoro aprovecha la polémica para cuestionar directamente al PRO y recordar que Bullrich presidió el partido durante años.

El enfrentamiento por el timonel de la Ciudad de Buenos Aires para 2027 comienza a perfilarse, con la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich navegando contra el actual jefe de Gobierno Jorge Macri , luego de cuestionar un supuesto atraso en la red de subte porteño .

Bullrich recordó la extensión de la red de Santiago de Chile y reclamó mayor desarrollo en la Ciudad. Macri defendió la gestión del PRO y recordó obras en marcha, incluyendo la licitación para 30 estaciones y 77 equipos de escaleras mecánicas. Leandro Santoro cuestionó al PRO y opinó que Bullrich cambiaría de estrategia si entendía que la red crecía hasta que llegó el PRO





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patricia Bullrich Jorge Macri Subte Porteño Chile LLA La Libertad Avanza PRO Subte De Santiago Subte Porteño Frente A Otras Capitales Juicio Contra El PRO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos AiresEl número es estimado por el Instituto de Estadística porteño en su informe sobre de canastas de Consumo; la inflación en abril bajó al 2,5%

Read more »

Cuánta plata necesita una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos AiresEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

Cuánto hay que ganar para ser clase media en la Ciudad de Buenos AiresTras conocerse la inflación de abril en CABA, el gobierno porteño difundió los últimos datos oficiales de las canastas básicas.

Read more »

Una guía urbana única en la ciudad de Buenos AiresLa plataforma digital ARQ propone una lectura del territorio porteño a partir de la investigación del urbanista Marcelo Corti, ofreciendo una cantera inagotable de lugares que la vuelven única. Cada uno se inserta en un diálogo propio que, en el mejor de los casos, encuentra armonía en el conjunto.

Read more »