Disputa por calendario entre Boca Juniors y Aldosivi por partidos de fútbol

Boca Juniors busca adelantar su fecha para evitar descanso largo; Aldosivi quiere retrasarla para recuperar a su goleador Allan Wlk desde Singapur.

Una discrepancia organizativa surgió entre el club de la Ribera y el equipo marplatense respecto a la programación de sus próximos encuentros en la competencia doméstica. La disagreement se centra en si la jornada debe anticiparse o posponerse para equilibrar las condiciones competitivas y logísticas de ambos elencos.

Diferencias en la Programación del Calendario

Boca Juniors pretendía adelantar la fecha para evitar una pausa excesiva entre el cierre de la fase regular y el inicio de la eliminatoria directa. El club de Avellaneda y La Boca consideraba que un intervalo prolongado podría afectar negativamente el ritmo de juego y la sintonía táctica de sus futbolistas. Esta preocupación tiene precedentes recientes, ya que el conjunto de River Plate sufrió dificultades similares antes de recibir a Estudiantes de Río Cuarto.

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River Plate enfrentó una inactividad de 21 días entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre. Durante ese período, el equipo del Monumental mostró dificultades para entrar en sintonía competitiva, lo que derivó en un rendimiento por debajo de lo esperado. La dirección técnica y la mesa directiva de Boca Juniors analizan estos datos para no cometer los mismos errores en su preparación para los playoffs.

La Posición Estratégica de Aldosivi

Por otro lado, Aldosivi mantuvo una postura firmemente atada a la agenda de la FIFA y a la disponibilidad de sus jugadores. El club argelino argumentó que era fundamental retrasar el partido tanto como fuera posible para permitir el regreso de su máximo referente ofensivo. Esta postura no fue una mera petición estética, sino una necesidad deportiva crítica basada en la distancia geográfica de su jugador clave.

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Allan Wlk, quien es el goleador del equipo marplatense en el semestre con cuatro tantos, fue convocado por la selección paraguaya dirigida por Gustavo Alfaro. El delantero de 23 años, oriundo de Olimpia, viaja a Asia para disputar encuentros amistosos internacionales. Su ausencia es significativa para las posibilidades ofensivas del club durante la etapa crucial de la temporada local.

Logística del Viaje y Regreso del Delantero

La convocatoria de Wlk implica una logística compleja que abarca literalmente el otro lado del mundo. El jugador participará en un partido el viernes a las 9 de la mañana contra Singapur. Posteriormente, el martes siguiente a las 10 de la mañana, disputará otro encuentro ante la selección de Japón. Ambos duelos se llevará a cabo en territorio de Singapur, lo que añade complejidad a la ruta de retorno.

Se estima que el trayecto de vuelta será largo, cansador y requerirá varias escalas técnicas. Debido a estas variables logísticas, se prevé que el delantero arribe al país entre las últimas horas del miércoles y las primeras horas del jueves. Esta ventana de tiempo de recuperación es crucial para su participación en el campeonato local y para la preparación física inmediata.

Impacto en la Final y el Contexto Local

El calendario local también se ve influenciado por eventos de magnitud internacional que requieren medidas de seguridad extraordinarias. Recientemente, el club de River Plate visitó a Aldosivi el jueves pasado, el 5 de noviembre, debido a la visita del Papa León XIV. Este megaevento exigió operativos de seguridad masivos que afectaron la disponibilidad de estadios y recursos policiales en la capital.

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Además, la agenda de Boca Juniors incluye la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21. Este partido representa un desafío de alto nivel que podría pesar en el ánimo de los hinchas y en la concentración del plantel. La gestión del descanso entre estos compromisos de alta intensidad es prioritaria para la dirigencia de ambas instituciones.

Consideraciones Finales sobre el Horario

El viernes estaba programado como una fecha ajustada para el delantero paraguayo. Con la idea de que no le sucediera algo similar a lo que le ocurrió a River Plate antes de recibir a Estudiantes de Río Cuarto, las instituciones buscan un equilibrio. La pausa excesiva, superior a dos semanas, se entiende como un factor perjudicial para el rendimiento deportivo. La organización debe mediar para satisfacer ambas posturas sin generar desventaja competitiva injustificada.