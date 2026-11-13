Disputa política por el Rally Mundial en Córdoba 2028 entre Milei y Llaryora

El regreso del WRC a Córdoba en 2028 desata un conflicto político entre Javier Milei y Martín Llaryora por el crédito organizativo previo a las elecciones provinciales de 2027.

La confirmación del retorno del Campeonato Mundial de Rally a la provincia de Córdoba para el año 2028 ha desencadenado una intensa disputa política entre el presidente Javier Milei y el gobernador Martín Llaryora. El anuncio, realizado a semanas de las elecciones provinciales de 2027, transformó un hecho deportivo en un campo de batalla por la atribución de créditos institucionales y la gestión de la infraestructura.

Argumentos del gobierno nacional y provincial

Javier Milei utilizó sus redes sociales para presentar el regreso del rally como un logro directo de las gestiones realizadas desde la Casa Rosada, citando declaraciones del presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem. El mandatario enfatizó el compromiso nacional con el deporte motor mediante consignas como hechos y palabras, buscando consolidar un relato de eficacia estatal. Por su parte, el gobierno de Córdoba sostiene que la negociación fue impulsada principalmente por Martín Llaryora y su administración, destacando un trabajo institucional que la provincia venía desarrollando durante más de dos años.

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Reconocimiento explícito de WRC Promoter

El comunicado oficial de WRC Promoter, la empresa organizadora de la competencia, otorga mayor peso al reclamo cordobés al agradecer directamente al gobernador Martín Llaryora y al Automóvil Club Argentino. Éric Boullier, director ejecutivo de la organización, no mencionó al gobierno nacional en su mensaje de reconocimiento, lo que sugiere que la negociación contractual se ejecutó con las autoridades locales. Esta evidencia documental contrasta con la narrativa oficialista, aunque no niega la intervención política del presidente Milei durante su visita al país.

Rally Candidato como prueba de gestión

El regreso definitivo de la categoría en 2028 está condicionado al éxito del Rally Candidato programado para marzo de 2027. Durante estos tres días de competencia, se evaluarán rigurosamente la seguridad, la asistencia médica, la infraestructura vial y las instalaciones del parque de asistencia. Un operativo exitoso funcionará como una vitrina fundamental para el relato del gobierno de Llaryora, demostrando la capacidad organizativa local ante el escrutinio de las entidades deportivas internacionales.

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Impacto electoral en las próximas elecciones

El ciclo competitivo coincide con el calendario de especulaciones sobre la fecha de las elecciones provinciales, las cuales podrían extenderse hasta abril de 2027 según fuentes del gobierno local. La disputa por el rédito político del evento deportivo se intensificará en un contexto donde la popularidad de los gobernantes se mide por su capacidad de atraer eventos de talla mundial. La gestión de esta competencia internacional se convierte así en un termómetro clave para las intenciones de voto en la provincia.

Contexto de polarización política local

El entorno político de la provincia se caracteriza por una compleja articulación de alianzas y distanciamientos. El presidente del peronismo cordobés, Facundo Torres, ha defendido la apertura del gobernador hacia sectores radicales y macristas, mientras que figuras opositoras han indicado la inviabilidad de acuerdos políticos en un escenario de fuerte polarización nacional. Esta tensión transversal añade otra capa de dificultad a la gestión institucional del evento deportivo más importante del calendario argentino.