Disparidad de Tasas en Cuentas Remuneradas en Dólares y FCI Dollar Money Market

Análisis comparativo de las tasas de interés ofrecidas por cuentas remuneradas en dólares, billeteras virtuales y fondos comunes de inversión, destacando la creciente diferencia entre las opciones más y menos rentables.

El mercado de cuentas remuneradas en dólares , billeteras virtuales y fondos comunes de inversión -FCI- dollar money market está experimentando una creciente dispersión en las tasas de interés ofrecidas.

Si bien los rendimientos aún se consideran moderados en comparación con otras opciones de inversión en moneda extranjera, la diferencia entre seleccionar la alternativa más favorable y mantener los dólares inmovilizados en una cuenta tradicional se está volviendo significativa. Actualmente, AstroPay lidera el ranking entre billeteras y cuentas remuneradas en dólares, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6% y sin límite informado para el saldo remunerado.

Supervielle se posiciona considerablemente más abajo, ofreciendo una cuenta remunerada en dólares con una TNA del 2%, también sin límite. Le sigue LB Finanzas, con una billetera en dólares que proporciona un 1,26% TNA, mientras que el Banco Nación ocupa el último lugar en este segmento, con una TNA del 0,60% y un límite de u$s10.000.

Esta disparidad es relevante para los ahorristas que buscan mantener liquidez, ya que con u$s10.000, una tasa del 6% TNA puede generar alrededor de u$s600 al año, asumiendo una tasa simple, sin reinversión de intereses y sin cambios futuros en la tasa. En contraste, una cuenta que remunera el 0,60% TNA produciría apenas u$s60 al año.

En otras palabras, optar por la opción más alta en lugar de la más baja implica una diferencia de aproximadamente u$s540 anuales por cada u$s10.000 depositados. Incluso con montos menores, el impacto es notable: con u$s1.000, AstroPay permitiría obtener cerca de u$s60 anuales, Supervielle alrededor de u$s20, LB aproximadamente u$s12,60 y Banco Nación unos u$s6, utilizando la TNA publicada como referencia lineal.

La segunda parte del ranking se centra en los fondos comunes de inversión en dólares disponibles en diversas plataformas y billeteras. En este caso, los rendimientos son más bajos que los de AstroPay, pero ofrecen una alternativa para aquellos que buscan mantener fondos en instrumentos de bajo riesgo y con liquidez, sin recurrir a bonos corporativos o soberanos.

Entre los FCI de riesgo bajo, IAM Retorno Dólares, disponible en Mercado Pago, destaca con una TNA del 1,91%, equivalente a unos u$s191 anuales por cada u$s10.000. Adcap Ahorro Dólares le sigue con una TNA del 1,44%, lo que se traduce en unos u$s144 anuales por cada u$s10.000. IEB Corto Plazo Dólar (0,96% TNA) y SBS Liquidez USD (0,93% TNA) se ubican en posiciones inferiores.

En la zona media se encuentran Balanz Money Market USD (0,89% TNA), Toronto Trust Money Market Dólar y Allaria Dólar Ahorro (ambos con 0,72% TNA). En la parte baja del ranking se posicionan Pionero Money Market Dólar (Macro, 0,54% TNA), Fima Premium Dólares (Galicia, 0,50% TNA) y Superfondo Ahorro en Dólares (Santander, 0,47% TNA). La diferencia entre el fondo que ofrece el mayor rendimiento y el que ofrece el menor es de 1,44 puntos porcentuales anuales.

En términos monetarios, sobre u$s10.000, esto implica una diferencia entre ganar u$s47 y obtener u$s191 al año, lo que representa una diferencia de rendimiento de u$s144 anuales. Si bien esta suma no altera significativamente la situación patrimonial de un ahorrista, demuestra que incluso dentro de productos conservadores y líquidos existen diferencias que pueden justificar la transferencia de fondos entre plataformas, especialmente para aquellos usuarios que ya operan habitualmente con billeteras virtuales o cuentas de inversión.

En resumen, la cuenta remunerada que ofrece el mayor rendimiento es, sin duda, la de AstroPay, con un 6% TNA, superando ampliamente a todos los FCI dollar money market analizados. La diferencia con el fondo mejor posicionado, disponible en Mercado Pago, es de 4,09 puntos porcentuales, lo que equivale a u$s409 adicionales al año por cada u$s10.000 depositados.

Supervielle también se destaca frente a la mayoría de los fondos, ya que su cuenta remunerada en dólares, con un 2% TNA, supera ligeramente al fondo de Mercado Pago (1,91% TNA) y se posiciona significativamente por encima del resto de los FCI listados. LB Finanzas, con un 1,26% TNA, se sitúa por debajo de Mercado Pago y Adcap, pero supera a la mayoría de los fondos.

Banco Nación, con un 0,60% TNA, se ubica apenas por encima de Macro, Galicia y Santander dentro del ranking de FCI, aunque por debajo de Balanz, SBS, IEB, Allaria, Toronto Trust, Adcap y Mercado Pago. En una evaluación general, AstroPay lidera el ranking con una ganancia anual estimada de u$s600 por cada u$s10.000, seguido por Supervielle con u$s200, Mercado Pago (a través del fondo IAM Retorno Dólares) con u$s191, Adcap con u$s144, LB con u$s126, IEB con u$s96, SBS con u$s93, Balanz con u$s89, Allaria y Toronto Trust con u$s72, Banco Nación con u$s60, Macro con u$s54, Galicia con u$s50 y Santander con u$s47





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuentas Remuneradas En Dólares FCI Dollar Money Market Tasas De Interés Astropay Supervielle Banco Nación Inversión En Dólares Billeteras Virtuales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un Caputo “keynesiano” busca mover la actividad con obras y baja de tasasEl ministro avanza en rutas, lanzan líneas de crédito del Banco Nación y espera los desembolsos del RIGI. Pide asegurar el horizonte político

Read more »

BCRA Libera Liquidez: Impacto en Tasas, Financiamiento y Estrategias de InversiónEl Banco Central Argentina flexibilizó los encajes y requisitos de liquidez, lo que podría reducir las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito para empresas y particulares. Se analiza el impacto en el financiamiento en pesos y dólares, así como las estrategias de inversión recomendadas en el contexto actual.

Read more »

BCRA reduce tasas de interés en plazos fijos: ¿Cómo proteger tus ahorros ante la inflación?El Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajó las tasas de interés de los plazos fijos, lo que llevó a que muchos bancos paguen menos del 20% anual. Los ahorristas buscan alternativas para proteger sus ahorros frente a la inflación, con opciones como plazos fijos tradicionales, cuentas remuneradas y plazos fijos UVA.

Read more »

Nuevas tasas de billeteras virtuales: cuánto pagan ahora Mercado Pago, Naranja X y otrasLas billeteras digitales ofrecen rendimientos diarios en pesos por el dinero depositado en las cuentas. Cuáles son las tasas de interés que pagan Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras.

Read more »

Se Reactivan los Créditos Hipotecarios en Argentina: Tasas Bajan y Requisitos se FlexibilizanLa reactivación del crédito hipotecario en Argentina ofrece nuevas oportunidades para compradores, con tasas de interés en ligera baja y requisitos más accesibles. Expertos analizan el impacto en el mercado inmobiliario y la importancia de la paciencia estratégica para la estabilización económica.

Read more »

La FED retrasa la baja de tasas y complica el financiamiento de ArgentinaLionel Fernández - El nuevo presidente de la Fed

Read more »