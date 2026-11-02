Disolución de Iosfa: Cierre en Rosario y despido masivo de trabajadores

El Gobierno nacional disuelve la obra social Iosfa, afectando a más de mil empleados. En Rosario cierran instalaciones y desvinculan a 60 trabajadores.

El Gobierno nacional ejecutó la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ( Iosfa), un proceso administrativo que genera consecuencias directas y severas en la provincia de Santa Fe. Esta medida estructural implica el cierre total de la infraestructura operativa en Rosario y la pérdida inmediata de los puestos laborales para un grupo significativo de empleados locales.

Cierre Operativo y Desvinculación Laboral

La liquidación de la institución alcanza a más de mil trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional, muchos de ellos con décadas de antigüedad en sus funciones. En la ciudad de Rosario, el impacto es inmediato y concreto: se produce el cierre de la estructura física de la obra social, lo que resulta en la desvinculación directa de sesenta trabajadores específicos. Además, en toda la provincia de Santa Fe, otros veinticinco empleados enfrentan la pérdida de sus empleos como parte de este mismo proceso de reorganización estatal.

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Críticas sobre Contratos Sucesivos y Estabilidad

Trabajadores y trabajadoras de Iosfa, junto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario, emitieron un comunicado oficial el lunes para denunciar las condiciones bajo las cuales se desarrollan estos despidos. Argumentan que durante años, estos empleados fueron contratados mediante contratos sucesivos y renovaciones consecutivas que no les otorgaban estabilidad laboral formal, pese a realizar tareas permanentes y esenciales para el funcionamiento institucional. Lamentan que esta modalidad de contratación se utilice ahora como argumento legal para desvincularlos, desconociendo décadas de compromiso y servicio a la institución pública.

Impacto Familiar y Reclamo de Derechos Históricos

Los representantes sindicales enfatizan que esta situación trasciende una simple reorganización administrativa, ya que miles de familias pierden su sustento económico inmediato. Los afectados cuestionan quién responde por décadas de trabajo realizado sin contar con la protección laboral adecuada. El mensaje central es que no son números en un expediente ni recursos descartables, sino personas con una historia laboral sólida que exigen el reconocimiento de sus derechos adquiridos a lo largo de los años de servicio prestado a la seguridad y las fuerzas armadas.

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Contexto Financiero y Protestas Previas

La tensión laboral se intensificó tras una protesta realizada el pasado 20 de octubre frente a la sede del gremio, donde un afiliado se encadenó para reclamar acceso a tratamientos médicos urgentes. Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, señaló entonces que la obra social presentaba un estado endeudado, dificultando el acceso a prestaciones para sus seiscientos mil afiliados originales, incluyendo toda la fuerza de seguridad y militares. Criticó que desde la asunción del gobierno actual se comenzó a hablar abiertamente de deuda, alterando la estabilidad previa de la institución.

Irregularidades en Notificaciones y Futuro Inmediato

Alejandro Sortino confirmó en diálogo con Rosario/12 que el fin de semana anterior se notificó a compañeros con contratos consecutivos de quince o veinte años que no se les renovaría el vínculo, quedando desvinculados oficialmente el 30 de noviembre. Destacó que existen muchas irregularidades al dejar en la calle a personal antiguo sin indemnización adecuada. En Rosario, de los sesenta afectados, unos diez pertenecen a la planta permanente, mientras que Sortino, con treinta y siete años de servicio, también figura entre los desvinculados. Con el cierre local, solo quedan delegaciones en Entre Ríos como referencia geográfica más cercana para los usuarios restantes.