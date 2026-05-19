Un grupo de visitantes ha acusado a Disney de utilizar el reconocimiento facial sin el debido consentimiento de los mismos en los parques de atracciones, afectando especialmente a menores de edad. El gigante del entretenimiento estadounidense Ministerstva para considerar implementar un sistema de recopilación biométrica en sus parques a partir del próximo año, argumenta que se trata de una manera eficiente de prevenir el ingreso a los parques a personas no autorizadas.

Disney en sus parques de atracciones sin el debido consentimiento de los visitantes. Además, que esa práctica involcará a menores de edad . Como empresa estadounidense, Disney implementó en las entradas de Disney land y California Adventure un sistema similar al que se utiliza en diversas ciudades del mundo, comercios y estadios deportivos.

Los directivos defendieron el uso de esa metodología, argumentando que se trata de una manera eficiente de prevenir el ingreso a los parques a personas no autorizadas. Sin embargo, los demandantes argumentan que Disney no divulga adecuadamente el uso de su sistema de recopilación biométrica y que, por ende, la mayoría de las personas que visitan los parques temáticos desconocen que se están analizando sus datos.

El abogado de los demandantes, Blake Yagman, propuso que los visitantes deberían poder optar expresamente por este tipo de tecnología de reconocimiento facial mediante consentimiento por escrito





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