Fox Sports Argentina cierra en 2027. Disney/ESPN asumirá cerca del 70% de la oferta con TyC y DSports como únicos competidores significativos.

El mercado de la televisión por suscripción en Argentina está a punto de experimentar una reestructuración radical. La operatoria de los canales Fox Sports Argentina finalizará oficialmente el 1 de febrero de 2027. Este cierre marcará el fin de una etapa que comenzó con el relanzamiento del grupo en enero de 2023, dejando sin empleo a aproximadamente un centenar de profesionales del sector audiovisual y generando incertidumbre sobre la futura estructura competitiva.

Disney/ESPN dominará el mercado deportivo

Tras la eliminación de la oferta de MediaPro, Disney, propietaria de ESPN, ocupará una posición de hegemonía absoluta. Disney/ESPN pasará a ser dueña de cerca del 70 por ciento de la oferta total de canales deportivos en el territorio nacional. Esta concentración extrema divide el mercado en dos grandes conglomerados: el bloque controlado por Disney y el conjunto formado por TyC Sports y DSports, ambas emisoras bajo la propiedad del Grupo Werthein.

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El origen de la desinversión obligatoria

Esta dinámica no surgió de la nada, sino que es el resultado de una regulación histórica. En 2022, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aprobó la adquisición de Twenty-first Century Fox por parte de The Walt Disney Company, bajo la condición estricta de que Disney se desprendiera de Fox Sports y de parte de sus derechos exclusivos. La Secretaría de Comercio Interior validó esta venta a MediaPro, pero dicha aprobación quedará sin efecto en menos de dos meses con el cierre inminente de las señales.

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Derechos cedidos y supervisión estatal

Como parte de la desconcentración ordenada por la CNDC, Disney cedió a MediaPro derechos clave como la Copa CONMEBOL Libertadores de América, la UEFA Champions League, la NFL, la MLB, la Fórmula 1, la UFC, la WWE, la Liga ACB Basketball y la ATP World Tour 250. Estos activos se cedieron totalmente o al 50 por ciento, con una vigencia inicial de tres años desde 2023 hasta 2025, renovada un año más en 2026. El Estado monitoreó el cumplimiento de estos compromisos por un plazo de cinco años, diseñado para proteger a los más de 7 millones de hogares suscriptos a TV Paga.

Proximidad del vencimiento regulatorio

El cierre programado para el 1 de febrero de 2027 coincide exactamente con el vencimiento del plazo de seguimiento estatal del plan de desinversión. Este cronograma sugiere que el gobierno permitió que la competencia se mantuviera artificialmente solo durante el periodo de vigilancia regulatoria. Con el fin de la supervisión y la salida de MediaPro, la lógica indicaría que la Secretaría de Comercio y la CNDC deberían exigir un nuevo plan de desinversión a Disney/ESPN para ajustarse a las normas de defensa de la competencia vigentes.